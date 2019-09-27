В Брестской области можно расширить возможности безвиза для туристов

Источник материала: Виртуальный Брест

Возможности безвизовой туристической зоны в Брестской области пока использованы не в полной мере. Такое мнение высказал сегодня во время прямой линии председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





На прямую линию обратилась директор туристической компании из Бреста. По ее словам, установление безвизового въезда значительно повысило туристическую привлекательность Брестской области. "Мы активно развиваем въездной туризм. Наши польские, литовские партнеры с удовольствием привозят к нам туристов. Безвизовый режим работает четко, быстро, без перебоев. В течение суток можно оформить безвиз и индивидуальным туристам, и группам", - отметила директор туркомпании. Она поинтересовалась, рассматривается ли возможность расширения безвизовой зоны, ведь область обладает различными туристическими возможностями. В качестве примера она привела Припятское Полесье.

Анатолий Лис обратил внимание на указ №300, согласно которому существовавшие ранее раздельно две безвизовые зоны в Брестской и Гродненской областях объединены в одну безвизовую территорию, а срок пребывания в ней иностранцев увеличен до 15 суток. "Эта зона расширена для того, чтобы мы работали в этом направлении совместно с Гродненской областью. И в Бресте, и в приграничных районах потенциал далеко не исчерпан. Значительно больше можно использовать возможности, которые предоставлены. Надо ставить вопрос, и будем предлагать, чтобы организованные группы туристов можно было вывозить за пределы этой территории", - сказал губернатор.

Популярность и востребованность безвиза особенно проявились во время празднования 1000-летия Бреста. "По улице Советской сложно было пройти - столько было людей. Мы уже думаем, как расширять зоны отдыха, зоны комфорта для туристов. Нам есть над чем работать, но и туроператорам тоже, это должна быть совместная работа. Этот вид деятельности надо активно развивать, потому что за туризмом подтягивается вся инфраструктура", - сказал Анатолий Лис.

Он также высказал мнение о необходимости совместных проектов отечественных туристических компаний с крупными туроператорами других стран, открытии за рубежом белорусских представительств. В настоящее время организуется общественное объединение туроператоров Брестской области.