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Минфин готовит проект указа с отвязкой дорожного сбора от техосмотра и платой по месяцам

28.09.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство финансов Беларуси подготовило проект указа, предусматривающий отдельную уплату дорожного сбора физлицами, вне зависимости от прохождения техосмотра. Планируется, что сбор будет уплачиваться гражданами по заявительному принципу, исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении. Об этом сообщает сайт Минфина.

Минфин готовит проект указа с отвязкой дорожного сбора от техосмотра и платой по месяцам

Действующая система взимания госпошлины предусматривает необходимость ее уплаты за весь период действия разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении (до наступления даты прохождения очередного государственного техосмотра).

— Это вызывает нарекания со стороны отдельных граждан (пенсионеры, лица, эпизодически эксплуатирующие транспортные средства, в том числе мотоциклы, прицепы и др.), поскольку такой порядок не учитывает интенсивность (сезонность) использования дорог, — отметили в ведомстве.

В связи с этим Минфин сейчас готовит проекта указа президента «О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети». Проект предусматривает отвязку уплаты госпошлины физическими лицами от прохождения государственного техосмотра транспортных средств.

— Оплата госпошлины будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении.
Так, если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд). Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (от 6,3 до 23,2 рублей — прим. TUT.BY), — рассказали в Минфине.

Планируется, что «для обеспечения удобства физических лиц» плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

В сообщении Минфина отмечается, что «госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу этого указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения» — то есть если автовладелец до вступления новых правил прошел техосмотр и заплатил пошлину, то следующий раз ее надо будет платить когда закончится срок техосмотра.

Новый порядок уплаты «транспортного налога» заработает не ранее 1 января 2020 года.

История «транспортного налога»

С 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры все автовладельцы в Беларуси стали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (так называемый дорожный сбор, или как многие его называют «транспортный налог»). При этом госпошлину автовладельцы сейчас должны уплачивать во время прохождения техосмотра транспортного средства.

Автовладельцы стали массово игнорировать уплату сбора, а кроме того перестали проходить техосмотр.

Власти задумались об изменении механизма. В начале октября 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра. Премьер-министр Беларуси сообщил тогда, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года, однако такое решение не поддержала Администрацией президента, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Он сказал, что в ходе дискуссии на государственном уровне было отмечено: предложенный вариант взимания дорожного сбора является недостаточно справедливым, поскольку не учитывает интенсивности использования транспортного средства. Поэтому Минфин стал рассматривать вариант о включении дорожного сбора в стоимость топлива.

 
 
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