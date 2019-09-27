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Соболенко не смогла взять второй титул за день в Китае

28.09.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мертенс проиграли в финале парного разряда в китайском Ухане Веронике Кудерметовой из России и Ин Ин Дуань из Китая - 6:7, 2:6.


Фото: Wuhan Open Official photo

Матч проходил спустя два часа после победного для Арины финала одиночного разряда. Первый сет прошел без брейков и решался на тай-брейке. Он принес победу китайско-российскому дуэту - 7:3.

Первый брейк в матче был совершен лишь в шестом гейме второго сета. Увы, его сделали не Арина с Элис. После этого они и вовсе не смогли выиграть ни одного гейма - 2:6.

Напомним, что дуэт Соболенко и Мертенс является действующим победителем US Open.

 
 
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Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мертенс проиграли в финале парного разряда в китайском Ухане Веронике Кудерметовой из России и Ин Ин Дуань из Китая - 6:7, 2:6.
 
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