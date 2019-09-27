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В Городокском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в придорожное дерево

28.09.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 сентября около десяти утра неподалёку от деревни Бескатово Городокского района автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 68-летний витеблянин за рулём ВАЗа выехал за пределы проезжей части и столкнулся с придорожным деревом.

В аварии водитель получил травмы, он был доставлен в больницу. По факту случившегося ведётся проверка.

На прошлой неделе в Гродно такси врезалось в столб.

Водитель уснул за рулём – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 27 сентября около десяти утра неподалёку от деревни Бескатово Городокского района автомобиль врезался в дерево. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
 
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