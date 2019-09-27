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В Городокском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в придорожное дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 сентября около десяти утра неподалёку от деревни Бескатово Городокского района автомобиль врезался в дерево.
Как
В аварии водитель получил травмы, он был доставлен в больницу. По факту случившегося ведётся проверка.
На прошлой неделе в Гродно такси врезалось в столб.
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Новости Беларуси. 27 сентября около десяти утра неподалёку от деревни Бескатово Городокского района автомобиль врезался в дерево. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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