В Городокском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в придорожное дерево

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 сентября около десяти утра неподалёку от деревни Бескатово Городокского района автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 68-летний витеблянин за рулём ВАЗа выехал за пределы проезжей части и столкнулся с придорожным деревом.

В аварии водитель получил травмы, он был доставлен в больницу. По факту случившегося ведётся проверка.

На прошлой неделе в Гродно такси врезалось в столб.