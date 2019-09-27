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При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 28 сентября около одиннадцати утра в городе Сумы произошёл взрыв на заводе.
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В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Новости Украины. 28 сентября около одиннадцати утра в городе Сумы произошёл взрыв на заводе. Как сообщает Управление ГСЧС Сумской области, к моменту прибытия...
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