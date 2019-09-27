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При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации

28.09.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. 28 сентября около одиннадцати утра в городе Сумы произошёл взрыв на заводе.

Как сообщает Управление ГСЧС Сумской области, к моменту прибытия спасателей пламя охватило центральную часть цеха. Горели производственное оборудование цеха и утеплители стен на площади 50 кв. м. В 11:17 пожар был локализован, в 11:55 – ликвидирован.

При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации
Фото: Управление ГСЧС Сумской области

По информации ГУ Нацполиции Сумской области, в происшествии пострадали десять человек, двое из них находятся в реанимации.

При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации
Фото: ГУ Нацполиции Сумской области

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Новости Украины. 28 сентября около одиннадцати утра в городе Сумы произошёл взрыв на заводе. Как сообщает Управление ГСЧС Сумской области, к моменту прибытия...
 
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