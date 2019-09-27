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Компания попросила сотрудницу не увольняться, разместив призыв на рекламном щите

28.09.2019 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Можете ли вы представить, что ваш работодатель дорожит вами так сильно, что, узнав о вашем уходе, решил разместить на рекламном щите просьбу остаться? Сложно? Однако такое случилось на самом деле.

Как сообщает Bored Panda, Пия работает в крупной европейской транспортной компании в Вильнюсе. В определённый момент женщина решила, что пора двигаться дальше. Пия собралась попробовать свои силы в корпорации Google.

Начальство и коллеги женщины не хотели, чтобы она уходила, поэтому начали думать над тем, как убедить Пию остаться. В итоге они разработали простой, но эффектный план. Компания выпустила рекламный щит с надписью «Останься, Пия».

«Просыпаешься и ВАУ… Нам нужно поговорить, CityBee», – написала Пия на своей странице в Facebook, когда увидела щит.

Компания попросила сотрудницу не увольняться, разместив призыв на рекламном щите
Фото: facebook.com/pijaona.indriunaite

Строго говоря, женщина не случайно увидела эту надпись. Работодатель в переписке с сотрудницей уговаривал её остаться, уверяя, что она больше нигде не найдёт такую сумасшедшую команду. После этого начальник отправил Пии две фотографии щита. Кроме того, было создано видео, на кадрах которого коллеги женщины и другие люди просят её остаться.

Автором идеи стал гендиректор компании Лукас Ила. Ранее он пытался получить работу своей мечты, но понял, что легко на собеседование не попасть. Поэтому Ила приносил пончики, в коробке с которыми оставлял своё резюме.

В этот раз Лукас решил, что ему нужно найти способ мотивировать сотрудницу продолжать работу. Впрочем, вариант с уходом Пии он тоже рассмотрел.

«Останется Пия или нет, мы сделали что-то, что она запомнит навсегда. Это ценно и для неё, и для нас. Это беспроигрышная ситуация», – пояснил Ила.

С другой проблемой столкнулись жители Польши. В одном из посёлков почти десять лет не рождаются мальчики.

Власти пообещали денежное вознаграждение женщинам, которые смогут родить сына (подробнее здесь).

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