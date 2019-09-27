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Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

28.09.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 28 сентября, проходит финал семейного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ракове за звание самых дружных и трудолюбивых будут бороться конкурсанты со всех областей Беларуси.

Что ждет его участников – в материале корреспондента Ксении Худолей.

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Ксения Худолей, корреспондент:
Сегодня в Ракове проходит финал семейного проекта «Властелин села». Каждую область представляют лучшие представители по итогам промежуточного отбора. Мотивацией для всех станет новый культиватор.

Эти семьи в сельском хозяйстве далеко не новички. Они представят свои аграрные достижения. Папам придется сегодня подготовить дрова к отопительному сезону всего лишь с помощью пилы «Дружба». Мамы на настоящих деревянных колодках приготовят исконно белорусские драники. Ну а детишки сделают скульптуру из соломы.

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Готовились мы дружно, с семьей, вечером.

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

У нас первым делом солома, фигуры из соломы. Сегодня будем первый раз пробовать.

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Отдаться полностью своему делу, и тогда все получится. Волнения никакого нет.

В победный зачет войдут и результаты конкурса видеороликов. В них каждая семья показала один день из своей жизни. Интернет-голосование завершится сегодня, оно может стать для участников важным и даже победным аргументом. Впрочем, вне зависимости от результатов этот праздник обещает быть интересным для всех гостей.

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кроме соревновательной программы запланирована акция «Беларусь помнит», а также закладка зеленой семейной аллеи.

Ксения Худолей:
Кроме соревновательной программы чем еще здесь можно заняться?

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Екатерина Савченко, руководитель проекта «Властелин села»:
Каждый гость, придя к нам на праздник, может посетить фудкортю. Работают детские площадки, развернулся город ремесленников и мастеров.

Ксения Худолей:
По каким критериям жюри будет выбирать лучшую семью?

Екатерина Савченко:
В данном мероприятии победит именно дружба, потому что все семьи очень сплочены и настроены дарить праздник.

Конкурсная программа продлится до 18 часов. Сразу после жюри подведет итоги, и мы узнаем, кто же стал «Властелином села».

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Люди в материале: Екатерина Савченко, Ксения Худолей
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 28 сентября, проходит финал семейного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ракове за звание самых...
 
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