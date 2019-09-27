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В Америке жест «окей» признали расистским
Источник материала: KYKY>
Американская организация признала жест «окей» (он получается, если совместить большой и указательный пальцы руки в кольцо) расистским. Теперь считается, что этот знак разжигает ненависть и демонстрирует «превосходство белой расы».
С таким заявлением
По мнению ADL, искаженная интерпретация жеста «окей» действительно стал популярной формой троллинга. Позже сторонники расистских концепций ушли от его сатирической коннотации и взяли символ как искреннее средство выражения доминирования белых. Например, в марте 2019 году Брентон Таррант, который убил почти 50 человек в мечети Новой Зеландии, показал «окей» на суде.
«Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, которые могут служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе», — заявили в Антидиффамационной лиге.
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Американская организация признала жест «окей» (он получается, если совместить большой и указательный пальцы руки в кольцо) расистским. Теперь считается, что этот...
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