В Америке жест «окей» признали расистским

Источник материала: KYKY

Американская организация признала жест «окей» (он получается, если совместить большой и указательный пальцы руки в кольцо) расистским. Теперь считается, что этот знак разжигает ненависть и демонстрирует «превосходство белой расы».

С таким заявлением выступила Антидиффамационная лига (ADL), которая борется с разными формами дискриминации в обществе. Сегодня жест «окей» используют, чтобы показать понимание и согласие. В большинстве случаев он безвреден и безопасен. Однако в 2017 году этот символ получил новый смысл благодаря пользователям ресурса 4chan. Юзеры продвигали жест как способ выразить нетерпимость и сравнили его с буквами WP, которые можно расшифровать как «white power» («власть белых»).

По мнению ADL, искаженная интерпретация жеста «окей» действительно стал популярной формой троллинга. Позже сторонники расистских концепций ушли от его сатирической коннотации и взяли символ как искреннее средство выражения доминирования белых. Например, в марте 2019 году Брентон Таррант, который убил почти 50 человек в мечети Новой Зеландии, показал «окей» на суде.

«Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, которые могут служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе», — заявили в Антидиффамационной лиге.