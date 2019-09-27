ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Макрицкий: Михаил Захаров навсегда с "Юностью" не прощался

28.09.2019 17:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер "Юности" Александр Макрицкий в интервью пресс-службе Parimatch рассказал, как Михаил Захаров передал ему дела, а также сравнил работу в КХЛ и чемпионате Беларуси.

Александр Макрицкий: Михаил Захаров навсегда с "Юностью" не прощался
— Вам нравится новая работа в "Юности"?
— Конечно! Я хотел получить опыт работы именно главным тренером. Рад, что представилась такая возможность. Тем более я работаю в таком профессиональном клубе, с хорошей организацией, инфраструктурой. Условия для работы в "Юности" великолепные.

— Работа главным тренером стала для вас вызовом? Что труднее — быть ассистентом в КХЛ или возглавлять команду в "Париматч-Экстралиге"?
— Это совершенно разные вещи. Опыт работы в КХЛ очень важен, его роль огромна. Я сотрудничал с разными специалистами и хорошо понимаю, что нужно делать. Знаю специфику работы главного тренера. Но одно дело понимать, а другое — самому быть в этой роли. Сейчас стараюсь использовать накопленный опыт и где-то привить свой тренерский стиль.

— Как вас встретили в "Юности"?
— Отлично! Я здесь был почти со всеми знаком. Некоторых игроков, конечно, не знал. Особенно молодых. Но в "Юности" я уже работал в качестве ассистента Михаила Захарова. Поэтому сейчас никаких проблем нет. Со всеми пообщался, обсудили все рабочие моменты.

— Как Михаил Захаров передал вам дела?
— Понятно, что его уход из команды — вынужденная мера, чтобы обеспечить хорошую работу сборной. Мы с ним прекрасно пообщались. Никаких недомолвок у нас нет. Все в порядке.

— Захаров попрощался с командой?
— Знаете, это звучит очень громко — "попрощался". Он здесь находится, он — тренер сборной, держит руку на пульсе. На Луну Захаров не улетел (смеется). Конечно, Михаил Михайлович поговорил с командой, пожелал всем удачи. Но навсегда он не прощался (смеется).



— Что в "Юности" вам хочется изменить — прямо сейчас или в следующем сезоне
"Париматч-Экстралиги"?
— Глобально что-то менять сегодня было бы глупо. Я бы об этом задумался, если бы в игре команды были серьезные проблемы. Но все хорошо — не считаю, что нужно что-то ломать и вводить какие-то новые вещи. Конечно, какие-то нюансы мы корректируем, но это вовсе не глобальные изменения. Ребята отлично понимают все мои требования. Особенно то, что касается дисциплины — как на льду, так и в быту. Все это было и раньше, поэтому привыкать игрокам особо не к чему.

— Вы играли и работали в КХЛ. Лига сильно меняется?
— Если говорить о периоде, когда я выступал (2008 — 2010), то уровень чемпионата становится выше. Лига развивается активно и в плане организации, и в плане зрелищности, причем в быстром темпе и правильном направлении. Строятся новые арены, освещение на матчах — просто шикарное. Это то, к чему нужно стремиться в нашем чемпионате. Для начала, хочется усовершенствовать элементарные вещи: сайты клубов, ведение статистики.

— Старт "Динамо" в сезоне КХЛ — как вы его оцениваете? И какие перспективы?
— Я внимательно слежу за "Динамо" в КХЛ и в целом за работой клуба. Хочу сказать, что у тренерского штаба летом было очень много работы — собрана новая команда. На просмотре было очень много игроков — это всегда очень тяжело для тренера. Летом уже нужно готовить команду к сезону, а не следить за потенциальными новичками. Но сейчас я вижу, работа в межсезонье постепенно дает плоды. "Динамо" на правильном пути, и мне нравится то, что я вижу.

— "Юность" стала фарм-клубом "Динамо". Есть плюсы, но есть и минуты?
— Я бы это назвал скорее договором о сотрудничестве. Отношения у нас двусторонние. Я вижу в этом сотрудничестве только плюсы. Наши хоккеисты получают игровую практику в "Динамо". Какие могут быть минусы?!

— В "Юности" — 8 игроков из России. Не перебор?
— Напомню, в матче могут участвовать только пять хоккеистов не с белорусскими паспортами. Я не считаю, что это много. Молодым игрокам проще повысить свой уровень рядом с более мастеровитыми легионерами.


— Одной из главных интриг чемпионата стало противостояние Захаров — Пушков. Это возможно чем-то компенсировать?
— Не думаю, что это противостояние Захаров — Пушков. Скорее, противостояние "Юность" — "Неман". Конечно, для болельщиков Михаил Захаров — яркая личность. Отношения во время чемпионата складывались абсолютно разные — это подогревало интерес. Но не думаю, что сейчас болельщикам будет не интересно следить за матчами между "Юности" и "Немана", или другими командами.

— "Неман" — по-прежнему главный соперник "Юности" в белорусском хоккее?
— Мы не разделяем соперников на главных или второстепенных. Есть лидеры, а есть аутсайдеры. Но мы настраиваемся на матч против каждого соперника серьезно, не зависимо от турнирного положения.

— Михаил Захаров — хороший вариант для сборной Беларуси?
— Это опытный специалист, который поработал уже с национальной командой. Думаю, у него все получится!

— За счет чего он может усилить сборную?
— Национальная команда выступает на краткосрочных турнирах, где очень важен микроклимат. Хоккеисты могут подойти к чемпионату в разной физической готовности: кто-то играл больше, кто-то меньше. Важно — сплотить команду общей целью, поработать над тактикой и физической подготовкой. Думаю, тренерский штаб сборной отлично справится с этой задачей. Правда, еще не знаю, кто в него войдет.

— Вы согласились бы?
— В сборной почетно работать каждому тренеру — к этому нужно стремиться. Но я считаю, выбор помощников — прерогатива главного тренера. Он должен определиться, с кем работать комфортно, кто поможет показать результат.

— Многие считают, что Захаров сможет вернуть "отказников" в команду...
— Я считаю, что в сборной должны играть сильнейшие — вот и все.

— Следили за молодыми белорусами в предсезонке НХЛ? В будущем шансы у них есть?
— 50 на 50 — либо пробьются, либо нет. Видел некоторые матчи с участием белорусов, но досконально игру не изучал. Многое будет зависеть от их желания, стремления и возможностей. Смогут ли они раскрыться в своих нынешних клубах — тоже очень важно. У молодых игроков часто бывает так, что потенциал огромный, а раскрыть его в нужный момент они не могут.


— А что мешает?
— Чтобы стать игроком НХЛ, одного таланта совершенно недостаточно. Может не хватить психологической устойчивости, трудолюбия. Много качеств — и всеми должен обладать один игрок, что довольно сложно. У нас стали появляться интересные молодые ребята. Если в ком-то из них сойдутся все эти черты, то он сможет добраться до топ-уровня и добиться своих целей через работу.

— А что насчет знаменитой перспективы — 50 белорусов в НХЛ? Реально?
— Нужно всегда стремиться к большему, но пока это тяжело осуществимая мечта.


 

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Юности" Александр Макрицкий в интервью пресс-службе Parimatch рассказал, как Михаил Захаров передал ему дела, а также сравнил работу в КХЛ и чемпионате...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко не смогла взять второй титул за день в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские пальто с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика