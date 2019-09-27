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Кадыров потребовал найти поющего "Гори-гори ясно" во время пожара

28.09.2019 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал поймать человека, распевающего песню "Гори-гори ясно" на фоне пожара в ТЦ "Гранд Парк" в Грозном.

Как сообщает compromat.name, Кадыров также поручил наказать авторов фейков о погибших детях.

Чеченский лидер уличил автора ролика в том, что он радуется чужому горю: "Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью?" - цитирует Кадырова пресс-служба МЧС республики.

Кроме того, глава Чечни обратил внимание на кадры, на которых плачущие женщины рассказывали о детях, которых якобы выносили из объятого пламенем здания.

По словам Кадырова, распространение лживых сообщений - это "болезнь, которую надо лечить".

"Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией, человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?", - возмутился чеченский лидер.

Площадь пожара, вспыхнувшего в "Гранд Парке" 19 сентября, составила 700 квадратных метров. Все сотрудники и посетители были своевременно эвакуированы из здания, данных о погибших не поступало.
 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал поймать человека, распевающего песню "Гори-гори ясно" на фоне пожара в ТЦ "Гранд Парк" в Грозном.
 
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