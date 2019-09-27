ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Байнет: «Сократите дармоедов в министерствах, а истории про «наш сахар слаще» рассказывайте внукам»

28.09.2019 16:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, насколько подорожает сахар. Пользователи сети сильно возмущены.

Власти устанавливают на сахар до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То есть с 1 октября найти сахар дешевле этой суммы не получится. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 78 от 25 сентября 2019 года, пишет Салiдарнасць.

Примечательно, что новость о подорожании сахара очень сильно взбудоражила людей. «Ну и ну! Пишут, что залежи своего сахара. Вместо того, чтобы снизить цену, повышают. Где логика?» — удивляются комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Большинство же возмутила не столько цена, сколько сам подход к госрегулированию.

«Госрегулирование на особо важные продукты, я так понимаю, придумано, чтобы они чрезмерно не дорожали, чтобы защитить малоимущих. А тут все наоборот».

 
«Конкуренция на рынке — это не для нас. Хотя я сам принципиально российский сахар не беру, но зачем и так нищий потребитель должен платить больше за то, что стоит в действительности дешевле? Логика проста: наживаться на собственных гражданах».

«Дожили: из России привезти дешевле, чем из Городеи или Слуцка! Наши продукты для нас вне конкуренции!»

Некоторые же увидели в этом шаге властей свой расчет. 

«Логика в том, чтобы продержать свои заводы, потому что конкуренцию мы проигрываем».

«А как же свободное перемещение товаров/услуг и т.п.... Неужели не понятно, что «сахарная» эпопея с Россией уже закончилась? Наш сахар никому не нужен по такой цене, а себестоимость уменьшить «крэпкие хозяйственники» могут только проведя очередную «модернизацию». Но помня опыт цемента, дерева и льна — никто на это идти не хочет. Сократите дармоедов в министерствах, производите столько, сколько нужно стране плюс реальный экспорт. А истории про «наш сахар слаще, поэтому должен быть дороже» рассказывайте своим внукам».
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, насколько подорожает сахар. Пользователи сети сильно возмущены.
 
Новости дня
Новости разные
 
C 1 октября в Беларуси ожидается подорожание сахара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • поло с длинным рукавом для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика