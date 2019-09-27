Байнет: «Сократите дармоедов в министерствах, а истории про «наш сахар слаще» рассказывайте внукам»

постановлением МАРТ № 78 от 25 сентября 2019 года, пишет Салiдарнасць. Власти устанавливают на сахар до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То есть с 1 октября найти сахар дешевле этой суммы не получится. Это предусмотреноМАРТ № 78 от 25 сентября 2019 года,Салiдарнасць.





Примечательно, что новость о подорожании сахара очень сильно взбудоражила людей. «Ну и ну! Пишут, что залежи своего сахара. Вместо того, чтобы снизить цену, повышают. Где логика?» — удивляются комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.





Большинство же возмутила не столько цена, сколько сам подход к госрегулированию.





«Госрегулирование на особо важные продукты, я так понимаю, придумано, чтобы они чрезмерно не дорожали, чтобы защитить малоимущих. А тут все наоборот».





«Конкуренция на рынке — это не для нас. Хотя я сам принципиально российский сахар не беру, но зачем и так нищий потребитель должен платить больше за то, что стоит в действительности дешевле? Логика проста: наживаться на собственных гражданах».





«Дожили: из России привезти дешевле, чем из Городеи или Слуцка! Наши продукты для нас вне конкуренции!»





Некоторые же увидели в этом шаге властей свой расчет.





«Логика в том, чтобы продержать свои заводы, потому что конкуренцию мы проигрываем».





«А как же свободное перемещение товаров/услуг и т.п.... Неужели не понятно, что «сахарная» эпопея с Россией уже закончилась? Наш сахар никому не нужен по такой цене, а себестоимость уменьшить «крэпкие хозяйственники» могут только проведя очередную «модернизацию». Но помня опыт цемента, дерева и льна — никто на это идти не хочет. Сократите дармоедов в министерствах, производите столько, сколько нужно стране плюс реальный экспорт. А истории про «наш сахар слаще, поэтому должен быть дороже» рассказывайте своим внукам».



