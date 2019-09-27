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Счастье есть! Россиянам все-таки можно курить на балконах

28.09.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменения в Правила противопожарного режима, которые вступают в России в силу с 1 октября и запрещают открытый огонь на балконе и лоджиях, не касаются курения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», – заявили в МЧС.


Вместе с тем пострадавшим будет легче взыскивать ущерб, причиненный виновными из-за курения.

С начала года на балконах и лоджиях России уже произошло 1823 пожара. За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. В 60% случаев причиной пожаров была неосторожность при курении.
 
 
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Изменения в Правила противопожарного режима, которые вступают в России в силу с 1 октября и запрещают открытый огонь на балконе и лоджиях, не касаются курения. Об...
 
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