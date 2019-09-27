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«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

28.09.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села. Участникам и гостям праздника приветствие направил Президент.

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

Все те, кто стал героем жатвы, были участниками шествия хлеборобов. Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка».

Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.

«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И жители Браслава, и все участники фестиваля-ярмарки находятся в прекрасном настроении. А раз есть настроение, значит есть и успехи. Все-таки область в этом году намолотила практически 1 миллион тонн зерна – это очень хороший показатель для Витебской области, выполнил государственный заказ. Идет нормально уборка картофеля, урожай довольно высокий. За этим, конечно, большой труд стоит: аграриев и не только – нашей промышленности, науки.

К «Дажынкам» в Браславе обновили более 100 объектов – обустроили набережную, провели ремонт дворов, улиц и дорог. В городе появились оригинальные скамейки и фонари. Похорошел Браслав благодаря предприятиям, бизнесменам и местным жителям в рамках акции «Подарок любимому городу».

«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

Люди в материале: Владимир Андрейченко
 
 
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Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села. Участникам и гостям праздника...
 
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