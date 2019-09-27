|
«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села. Участникам и гостям праздника
Все те, кто стал героем жатвы, были участниками шествия хлеборобов. Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка».
Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К «Дажынкам» в Браславе обновили более 100 объектов – обустроили набережную, провели ремонт дворов, улиц и дорог. В городе появились оригинальные скамейки и фонари. Похорошел Браслав благодаря предприятиям, бизнесменам и местным жителям в рамках акции «Подарок любимому городу».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села. Участникам и гостям праздника...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)