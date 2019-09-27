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Вместе с «Газпромом» и «Лукойлом». Во что инвестировали самые успешные белорусы на российском рынке

28.09.2019 17:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вместе с «Газпромом» и «Лукойлом». Во что инвестировали самые успешные белорусы на российском рынке

drive2.ru

Издание РБК опубликовало ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний России. В списке лидеров российского бизнеса, который традиционно возглавил «Газпром», оказалось несколько компаний с «белорусскими корнями».

Как сообщает TUT.BY, в их числе Группа «Содружество», которую создали и владеют граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко. По итогам 2018 года выручка компаний группы, занимающихся производством, сбытом и транспортировкой кормов, выросла на 8% и составила 181 млрд российских рублей. Это — 83-й показатель в рейтинге РБК.

В прошлом году владельцы «Содружества», в частности, завершили реализацию крупного инвестиционного проекта в Беларуси. Рядом со Сморгонью они запустили в эксплуатацию крупнейший в стране комплекс по переработке масличных культур и хранению и транспортировке масла и кормов.

Группа «Содружество» на несколько позиций обошла по объему выручки удобренческий холдинг «Уралкалий», который с 174 млрд российских рублей занял в топ-500 90-е место. Одним из акционеров известного на мировом рынке производителя калийных удобрений является компания Rinosco Holding (9,7% в капитале «Уралкалия»), принадлежащая белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку.

Дмитрий Лобяк входит в совет директоров «Уралкалия» и является однокурсником и партнером другого крупного акционера компании и тоже выходца из Минска Дмитрия Мазепина. В сентябре этого года, как сообщали российский СМИ, Rinosco Holding направила требование акционерам «Уралкалия» о выкупе ее пакета акций.

Во второй половине рейтинга (на 277-й позиции) по итогам прошлого года оказался главный поставщик автомобильной техники «БелАЗ» на российский рынок «Торговый дом «БелАЗ». Владельцами контрольной доли в торговом доме являются сам «БелАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб. В прошлом году жодинцы и «президентские спортсмены» наторговали на 43 млрд российских рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. На 7% выросла и прибыль ТД «БелАЗ», составившая 1,884 млрд российских рублей.

В топ-500 по итогам прошлого года вошла еще одна компания с «белорусскими корнями», занимающаяся поставками и сервисом БелАЗов на российском рынке. 422-е место занял дистрибьютор «Белаз-24», выручка которого оказалась почти в два раза меньше, чем у ТД «БелАЗ» (26 млрд российских рублей), а прибыль в два раза больше (2,717 млрд российских рублей).

Компанией «Белаз-24», появившейся на российском рынке в 2015 году, согласно ее учредительным документам владеют несколько человек, включая белоруску Елену Лагун.

В «белорусскую пятерку» в рейтинге РБК входит также крупнейший дистрибьютор запчастей для легковых и грузовых автомобилей в Восточной Европе — холдинг «Армтек». Компания, у истоков которой стояли белорусы Олег и Вадим Гринкевичи, заработала по итогам 2018 года 24 млрд российских рублей (прирост на 30% по сравнению с прошлым годом) и заняла 449-ю строчку.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Издание РБК опубликовало ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний России. В списке лидеров российского бизнеса, который традиционно возглавил «Газпром»,...
 
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