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Победитель драконов. Чем запомнился Марк Захаров

28.09.2019 19:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Победитель драконов. Чем запомнился Марк Захаров
Марк Захаров. © / Aleksandr Sternin / www.globallookpress.com

О его смерти сообщил Марк Варшавер, директор театра «Ленком», который Захаров возглавлял более 45 лет. Причина смерти пока не называется; по данным телеграм-канала Mash, Захаров проходил лечение после обострения заболевания легких. В начале сентября 2019 года сообщалось, что Захаров выписывается из клиники, чтобы начать работу над новым спектаклем; в этом сезоне худрук впервые не пришел на традиционный сбор труппы «Ленкома». 

Варшавер сказал ТАСС, что Захаров скончался после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут названы позже.

Победитель драконов. Чем запомнился Марк Захаров В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Марк Захаров

Смерти Захарова больше всего подходит избитое описание «уходит эпоха». Он действительно был эпохой — как минимум для «Ленкома»; такой эпохой, к примеру, был для театра на Таганке Юрий Любимов. Правда, у Захарова не было своего актерского курса, но и он вынужден был исправлять ситуацию в коллективе, доведенном предшественниками почти до ручки.

Что любопытно, режиссерского образования у Захарова не было. Он родился в 1933 году в Москве, детство провел на Красной Пресне; в год фактически остался без отца — того осудили по печально известной 58-й статье, а после трех лет заключения вообще выслали подальше. Мать поехала за ним, а ребенка воспитывала бабушка. Потом началась война, маленький Марк уехал в эвакуацию. Потом она напишет в воспоминаниях, что по возвращении в Москву и смерти бабушки «началась жизнь тяжелая, полуголодная, бесперспективная». Отца снова выслали — как неблагонадежного, и мать в одиночку пыталась вытащить семью.

Мать Захарова, кстати, преподавала в драмкружках и вела занятия детской художественной самодеятельности. Она не хотела, чтобы сын был актером, да он и сам не особо рвался на это поприще. Но из-за судимости отца его не взяли в Военно-инженерный институт, а в МИСИ поступить не удалось. И тогда он вспомнил своё детское увлечение кукольным театром; впрочем, и тут получилось не сразу — в Школу-студию МХАТ Захарова не взяли, а вот в ГИТИС на актерский факультет он поступить смог. 

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Институт Захаров окончил в 1955-м. Его распределили в Пермский областной драматический театр (сейчас — пермский Театр-Театр); в Перми он попробовал себя в режиссуре — руководил самодеятельным коллективом местного университета. После Перми он вернулся в Москву, работал в театре имени Гоголя и Эстрадном театре миниатюр («Эрмитаж»). Всерьез режиссурой Марк Захаров занялся в Студенческом театре МГУ, где поставил «Дракона» по пьесе Евгения Шварца. Вообще именно Студенческий театр стал для Захарова стартовой площадкой как профессионального режиссера; после него он ставил спектакли в Московском театре Сатиры и театре имени Маяковского. 

А в 1973 году для Захарова началась эпоха «Ленкома» — молодого перспективного режиссера отправили возрождать театр имени Ленинского комсомола, который несколько лет — после увольнения Анатолия Эфроса — просто лихорадило. Причем пришел Захаров с самыми широкими полномочиями — ему дали право увольнять любых актеров, которые ему не подходят. Он, впрочем, эти правом не воспользовался. Напротив, сохранив труппу, Захаров начал приглашать актеров из других театров и даже из театральных вузов.

Победитель драконов. Чем запомнился Марк Захаров
Марк Захаров. 1974 г. Фото: РИА Новости/ Анатолий Гаранин

Так, именно Захаров сделала ведущим актером Николая Караченцова, которые до его прихода перебивался эпизодическими ролями; он пригласил молодого студента ГИТИСа Александра Абдулова, переманил из Саратова Олега Янковского. Вместе с обновленным репертуаром — а Захаров поставил в «Ленкоме» спектакли «Тиль» по пьесе Григория Горина, «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «В списках не значится» — обновление состава пошло театру только на пользу. О «Ленкоме» Захарова заговорили — и не только в театральных кругах. 

Впрочем, массовому зрителю 70-80-х Марк Захаров был известен прежде всего как кинорежиссер. Первую свою картину (вместе с Александром Орловым) он снял в 1972-м — это был музыкальный телефильм «Стоянка поезда — две минуты» с Юрием Беловым и Олегом Видовым. Но настоящий дебют случился несколькими годами позже, в 1977-м, когда вышел многосерийный фильм «Двенадцать стульев», в котором блистали Андрей Миронов и Анатолий Папанов, а в ролях второго плана был собран весь цвет тогдашнего советского кинематографа. 

Победитель драконов. Чем запомнился Марк Захаров
Олег Табаков и Андрей Миронов в фильме «Двенадцать стульев». Фото: Кадр из фильма

По слухам, на Захарова обиделся Леонид Гайдай (он снял свои «12 стульев» с Арчилом Гомиашвили в 1971-м); сам Захаров рассказывал, что первый показ картины на телевидении оказался провальным. Впрочем, уже после второго показа стало ясно, что это успех, и с каждым показом успех все больший. По мнению актера и режиссера Михаила Козакова, Захаров немного опередил время, сняв экспериментальную музыкальную версию книги Ильфа и Петрова.

А потом Захаров выстрелил целой обоймой фильмов, которые моментально стали классикой советского кино — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви». В них снимались артисты театра, которым он руководил, они становились звездами, а произведения, которые Захаров экранизировал, получали вторую жизнь и фразы из них моментально уходили в народ.

Победитель драконов. Чем запомнился Марк Захаров
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В театре он тоже, кстати экспериментировал. Сразу по приходу в «Ленком» ввел в труппу московскую рок-группу «Аракс», которая работала над музыкальным сопровождением спектаклей «Тиль» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». В 1981-м в театре была поставлена знаменитая рок-опера «Юнона и Авось». 

С кино Захаров попрощался в 1988-м — его фильм «Убить дракона», вроде бы и созвучный времени, был не слишком тепло принят; после этого он не снял ни одного фильма. Но тогда и время было странное. Как раз тогда Захаров в программе «Взгляд» сжег свой партбилет — и об этом поступке потом очень сильно сожалел и называл этот демарш «Дурным поступком».

В театре же Захаров продолжал работать много лет, ставя новые спектакли и воспитывая новые поколения актеров. И как-то приучив публику, что «Ленком» — это Захаров, а Захаров — это «Ленком». 

В интервью АиФ Захаров признавался, что молодые актеры вряд ли способны заменить тех, кто пришел в «Ленком» в 70-е. 

«У меня на этот счёт довольно субъективный взгляд. Мне кажется, что такой одарённости, которой обладал, например, Александр Абдулов, я вряд ли уже найду. Или того же Янковского уже не воспитаешь — он, до того как попасть в театр, прожил какую-то свою жизнь, которая начала формировать его талант», — говорил Захаров. Но он тут же добавил:

«Но всё-таки у нас большая страна, есть большой демографический резерв, и наверняка найдутся люди, которые смогут внести свой вклад не только в то дело, которое они выбрали, но и в то, о котором они пока не знают. У нас есть очень перспективные молодые актёры, и я с большой надеждой на них взираю», — сказал режиссер.

 
 
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В субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни скончался режиссер театра и кино, народный артист СССР и лауреат других государственных наград Марк Захаров.
 
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