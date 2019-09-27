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Ольга Мазуренок раскритиковала организацию ЧМ по легкой атлетике в Катаре

28.09.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок раскритиковала организацию чемпионата мира по легкой атлетике в катарской Дохе, сообщает «Матч ТВ». Вчера Мазуренок стала пятой в марафоне.

Ольга Мазуренок раскритиковала организацию ЧМ по легкой атлетике в Катаре
Фото: Надежда Бужан, TUT.BY
— Что ощущает человек после такого марафона?

— Опустошение. Ужасный чемпионат мира во всех отношениях. Даже с водой на трассе сделали неправильно. Они поставили столы с водой по внешней стороне. И каждый километр нужно было бежать десять метров до этого стола, а затем обратно. Получилось за дистанцию примерно 200 метров лишних.

— Помимо погоды, что еще вызывает претензии?


— Организация. Питание. Честно — от этой страны ожидали большего. Питание просто катастрофа, для марафона поесть вообще нечего. Мы просили, чтобы нам просто спагетти отварили. Воды вообще не допроситься.

— О погоде. Этот марафон можно сравнить с олимпийским в Рио?

— Это вообще абсолютно разные вещи. Так, как убивает эта влажность, так не убивает ничто. Первый день, когда сюда приехала, я на 90% была уверена, что вообще не финиширую. Тут как встал работать одним темпом, так все — нечем дышать. Даже не предполагала, что могу пробежать по такому плохому времени, 2.36, даже при худшем раскладе не ожидала.

— Можно ли сказать, что проведение марафона в таких условиях это неуважение к спортсменам?

— Конечно. Там собралась кучка высокопоставленных людей, и они решили, что соревнования будут проводиться здесь с какой-то радости. Сами стоят под кондиционерами, если вообще не спят в данный момент. А ты готовишься полгода, жертвуешь всем, вкладываешься, чтобы показать какой-то результат.

Я, конечно, понимаю, что побеждает сильнейший, но если человек хочет соревноваться именно в таких условиях, то есть специальные экстремальные марафоны, наподобие трехдневного бега по пустыне, стартов в Малайзии и тому подобного. А тут все-таки спорт высших достижений, и нужно соответствовать.


Ну неужели это нормально, что финишировало чуть больше половины стартовавших? И дай бог чтобы у всех со здоровьем теперь было без серьезных последствий.
 
 
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Белорусская бегунья Ольга Мазуренок раскритиковала организацию чемпионата мира по легкой атлетике в катарской Дохе, сообщает «Матч ТВ». Вчера Мазуренок стала...
 
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