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"Вор в законе" попал под амнистию в Беларуси
Источник материала: Партизан
Амнистия была объявлена еще летом, в честь 75-летия освобождения Беларуси, но только сейчас дошла очередь до 45-летнего лидера «мингрельского» воровского клана Гелы Гальского.
Как стало известно
Эксперты предсказывают, что на свободе Гела Гальский может оказаться в центре воровских разборок, так как до посадки оказался втянутым в борьбу за титул "главного среди авторитетных".
В мае 2018 года Гела Кардава был признан виновным в незаконном пересечении госграницы по поддельным документам и приговорен к трем годам лишения свободы. Интересно, что это был первый срок заключения для человека, имеющего 22 года "воровского стажа".
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Амнистия была объявлена еще летом, в честь 75-летия освобождения Беларуси, но только сейчас дошла очередь до 45-летнего лидера «мингрельского» воровского клана Гелы...
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