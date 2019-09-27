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Недавно был на грани жизни и смерти. Олег Руммо в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

28.09.2019 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Чего Вы боитесь больше всего на свете?

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Как любой другой человек, я боюсь, что останусь без своих близких. Не дай Бог, с ними случится что-то фатальное.

Вадим Щеглов:
Джаз или рок?

Олег Руммо:
Рок, однозначно.

Вадим Щеглов:
Был ли момент, когда Вы оказывались на грани жизни и смерти?

Олег Руммо:
Да, и это было совсем недавно.

Недавно был на грани жизни и смерти. Олег Руммо в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Когда Вы в последний раз плакали?

Олег Руммо:
Это не так редко со мной происходит. Я достаточно эмоциональный человек. Ну, в этом месяце.

Вадим Щеглов:
На каком боку спите ночью?

Олег Руммо:
Вы знаете, это моя проблема, потому что я сплю на животе.

Вадим Щеглов:
Кто Ваш враг №1?

Олег Руммо:
Я надеюсь, таких людей нет. По крайней мере, они мне не известны. Я стараюсь очень толерантно относиться к людям. И в отношении к ним не использую чёрные и белые тона.

Вадим Щеглов:
Если бы дьявол предложил Вам бессмертие безо всяких условий, Вы бы согласились?

Олег Руммо:
Не знаю, не знаю. Может быть, через лет так 200 мне бы стало скучно жить. Поэтому не уверен, что я бы так вот сразу принял бы его предложение.

Вадим Щеглов:
Какой вопрос Вам журналисты никогда не задавали?

Олег Руммо:
Не знаю. Не знаю, какой вопрос. Наверное, тот, на который мне бы сложнее всего было ответить.

Вадим Щеглов:
Самая большая сумма, которую Вы тратили за раз?

Олег Руммо:
Мы делали достаточно дорогие покупки, брали достаточно большие кредиты. Сейчас, в общем-то, чешем голову, как их отдавать. Поэтому это нормальные суммы, достойные нормальных людей. И это не 20, не 30 и даже не 50 тысяч долларов. Это значительно больше.

Вадим Щеглов:
Любить – это…

Олег Руммо:
Любить – это значит желать сделать для этого человека всё. И, порой, пожертвовать очень многим ради того, чтобы этому человеку было хорошо.

Как у Олега Руммо появились счастливые туфли? Что стало с пациентом, которому первому сделали трансплантацию в Беларуси? Как выглядит двор его детства и что рассказала его мама? Смотрите 29 сентября в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Олег Руммо
 
 
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Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:Чего Вы боитесь...
 
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