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Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские производители впервые участвуют в крупнейшей на Пиренейском полуострове международной агропромышленной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На национальном стенде Беларуси представлены беспилотники, сельхозтехника, оборудование для животноводства, агропродовольственные товары и даже финансовые услуги и страхование.
Испанцы в свою очередь уже выразили желание привезти свою продукцию на «Белэкспо» в Минск. Белорусские дипломаты также провели ряд встреч с администрацией и предпринимателями региона. Так, каталонцы заинтересованы в приобретении наших электробусов, а также экотоплива из белорусской щепы. Среди обсуждаемых тем на перспективу – межвузовское сотрудничество.
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Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании
Новости Беларуси. Белорусские производители впервые участвуют в крупнейшей на Пиренейском полуострове международной агропромышленной выставке, сообщили в...
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