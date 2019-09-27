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Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

28.09.2019 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские производители впервые участвуют в крупнейшей на Пиренейском полуострове международной агропромышленной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

На национальном стенде Беларуси представлены беспилотники, сельхозтехника, оборудование для животноводства, агропродовольственные товары и даже финансовые услуги и страхование.

Испанцы в свою очередь уже выразили желание привезти свою продукцию на «Белэкспо» в Минск. Белорусские дипломаты также провели ряд встреч с администрацией и предпринимателями региона. Так, каталонцы заинтересованы в приобретении наших электробусов, а также экотоплива из белорусской щепы. Среди обсуждаемых тем на перспективу – межвузовское сотрудничество.

Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские производители впервые участвуют в крупнейшей на Пиренейском полуострове международной агропромышленной выставке, сообщили в...
 
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