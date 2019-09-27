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«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске. Самые крупные торговые ряды традиционно развернулись у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно купить овощи и фрукты, мясомолочные, рыбные и хлебобулочные изделия.
Продукцию привезли со всей Беларуси крупные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства. Покупателей радует не только качество продуктов, но и ее стоимость: цены здесь ниже, чем в магазинах.
Очень ярмарка дешевая, все очень вкусно.
Хотим купить, как и все, – морковочка, лучок, капусточка. Наши белорусские дома.
Хороший рынок, много товаров разных – фруктов, овощей. И все качественное.
Наталия Пересова, продавец:
Надежда Литвинович, продавец:
Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам продукты с ярмарки доставят бесплатно.
Сельскохозяйственные базары будут работать каждые выходные с 9 до 16 часов. Завершится сезон осенней торговли в конце октября.
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске. Самые крупные торговые ряды традиционно развернулись у «Чижовка-Арены», сообщили в...
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