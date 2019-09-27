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Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА России

28.09.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный комик родом из Беларуси Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА России (смешанные боевые искусства) по развитию.

Вадим Галыгин раньше не один год работал в качестве почетного члена ММА, а теперь получил официальный статус.

«Надеюсь, что будем болеть за наших спортсменов, которые будут выступать в высших категориях этих соревнований. Надеюсь, что оправдаю доверие, которое мне дали»,


 – 
фото из открыто доступа

рассказал «Белсату» Вадим Галыгин.

Смешанные боевые искусства (MMA – от англ. Mixed martial arts) – боевые искусства (часто неправильно называют «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).
 
 
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Известный комик родом из Беларуси Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА России (смешанные боевые искусства) по развитию.
 
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