Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА России

Вадим Галыгин раньше не один год работал в качестве почетного члена ММА, а теперь получил официальный статус.





«Надеюсь, что будем болеть за наших спортсменов, которые будут выступать в высших категориях этих соревнований. Надеюсь, что оправдаю доверие, которое мне дали»,







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«Белсату» Вадим Галыгин. рассказалВадим Галыгин.





Смешанные боевые искусства (MMA – от англ. Mixed martial arts) – боевые искусства (часто неправильно называют «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).