Соболенко не смогла взять второй титул за день в Китае

sport.tut.by . Первый сет прошел без брейков и решался на тай-брейке. Он принес победу китайско-российскому дуэту — 7:3. Матч проходил спустя два часа после победного для Арины финала одиночного разряда, пишет. Первый сет прошел без брейков и решался на тай-брейке. Он принес победу китайско-российскому дуэту — 7:3.





Первый брейк в матче был совершен лишь в шестом гейме второго сета. Увы, его сделали не Арина с Элис. После этого они и вовсе не смогли выиграть ни одного гейма — 2:6.





Напомним, что дуэт Соболенко и Мертенс является действующим победителем US Open.



