|
Соболенко не смогла взять второй титул за день в Китае
Источник материала: Партизан
Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мертенс проиграли в финале парного разряда турнира в китайском Ухане Веронике Кудерметовой из России и Ин Ин Дуань из Китая — 6:7, 2:6.
Матч проходил спустя два часа после победного для Арины финала одиночного разряда, пишет
Первый брейк в матче был совершен лишь в шестом гейме второго сета. Увы, его сделали не Арина с Элис. После этого они и вовсе не смогли выиграть ни одного гейма — 2:6.
Напомним, что дуэт Соболенко и Мертенс является действующим победителем US Open.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мертенс проиграли в финале парного разряда турнира в китайском Ухане Веронике Кудерметовой из России и Ин Ин Дуань из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)