Вудкрофт прокомментировал третье подряд поражение минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Нефтехимиком» (4:5, Б), который завершился третьим поражением «зубров» подряд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В первую очередь хочу поздравить Вячеслава и его команду с победой. Мы хорошо начали игру. Первые 10 минут мы играли так, как нужно проводить выездные матчи: глубоко, с хорошим форчеком. После первой шайбы мы перестали кататься и давить, последовали плохие удаления. Если ты это допускаешь, ты позволяешь сопернику вернуться в игру. Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру. КХЛ — очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат.