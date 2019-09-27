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Вудкрофт прокомментировал третье подряд поражение минского «Динамо»

28.09.2019 20:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Нефтехимиком» (4:5, Б), который завершился третьим поражением «зубров» подряд.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В первую очередь хочу поздравить Вячеслава и его команду с победой. Мы хорошо начали игру. Первые 10 минут мы играли так, как нужно проводить выездные матчи: глубоко, с хорошим форчеком. После первой шайбы мы перестали кататься и давить, последовали плохие удаления. Если ты это допускаешь, ты позволяешь сопернику вернуться в игру. Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру. КХЛ — очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Нефтехимиком» (4:5, Б), который завершился третьим поражением «зубров» подряд.
 
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