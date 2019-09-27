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2 варианта чая по-новому: на основе чёрного и зелёного
Источник материала: СТВ
Несколько вариантов согревающих напитков предложили в программе
Дмитрий Артюкевич, бренд-шеф:
Молочно-карамельный чай. Для него используется заварка зелёного чая, сироп карамели, примерно 15 миллилитров, немного молока. В домашних условиях можно использовать свежезаваренный горячий зелёный чай, перемешать его где-то с 50 миллилитрами молока, добавить сиропа карамельного. Можно украсить его солёной соломкой, при желании можно кинуть внутрь чая, она разбухает и даёт специфический вкус. И посыпать сахарной пудрой.
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Несколько вариантов согревающих напитков предложили в программе «Плюс-минус».
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