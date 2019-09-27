ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2 варианта чая по-новому: на основе чёрного и зелёного

28.09.2019 20:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Несколько вариантов согревающих напитков предложили в программе «Плюс-минус»

Дмитрий Артюкевич, бренд-шеф:
Облепиховый чай. Это коктейль на основе чёрного чая, облепихового пюре, апельсина и розмарина. Облепихового пюре – где-то 20-25 миллилитров. Чёрный чай, крепкая заварка. Добавляется туда апельсин. Всё это подогревается, украшается розмарином и цедрой апельсина. В домашних условиях можно просто взять готовую горячую заварку чёрного чая, перемешать с облепиховым пюре, добавить туда готовый апельсин и всё. Пюре само уже идёт с добавлением сахара и за счёт этого его не нужно доводить ни сахаром, ни мёдом. Чай можно украсить веткой размарина и дать ему постоять буквально пару минут, чтобы розмарин дал немножко свой вкус. Также выдавить масла цедры апельсина на чай, и кинуть цедру можно тоже в сам чай. Цедра даст очень свежий цитрусовый аромат.

2 варианта чая по-новому: на основе чёрного и зелёного

Молочно-карамельный чай. Для него используется заварка зелёного чая, сироп карамели, примерно 15 миллилитров, немного молока. В домашних условиях можно использовать свежезаваренный горячий зелёный чай, перемешать его где-то с 50 миллилитрами молока, добавить сиропа карамельного. Можно украсить его солёной соломкой, при желании можно кинуть внутрь чая, она разбухает и даёт специфический вкус. И посыпать сахарной пудрой.

Люди в материале: Дмитрий Артюкевич
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько вариантов согревающих напитков предложили в программе «Плюс-минус». 
 
Новости дня
Новости разные
 
Вудкрофт прокомментировал третье подряд поражение минского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика