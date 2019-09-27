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Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана
Источник материала: СТВ
Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.
Ранее Тегеран заявил, что начнет переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке только в случае, если будут сняты санкции. Власти Ирана отметили, что готовы к переговорам, но не в условиях давления. В свою очередь Франция, Великобритания и Германия настаивали на встрече лидеров Ирана и США, обещая при этом Тегерану, что Штаты снимут с них все санкции.
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Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.
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