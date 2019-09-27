ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

28.09.2019 20:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

Ранее Тегеран заявил, что начнет переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке только в случае, если будут сняты санкции. Власти Ирана отметили, что готовы к переговорам, но не в условиях давления. В свою очередь Франция, Великобритания и Германия настаивали на встрече лидеров Ирана и США, обещая при этом Тегерану, что Штаты снимут с них все санкции.

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

Люди в материале: Дональд Трамп
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабье лето придет только в Гомель. В среду обещают солнце и +23, а везде - дожди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика