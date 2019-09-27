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В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

28.09.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Южной Кореи. В Южной Корее вспыхнул сильный пожар на грузовом судне: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

ЧП произошло в порту крупнейшего промышленного города страны Ульсан. На потерпевшем судне перевозили нефтепродукты. По неизвестной пока причине на борту корабля прогремел взрыв, после чего разгорелся сильный пожар. Огонь быстро распространился по корпусу судна, а затем перекинулся на другой грузовой корабль, который был пришвартован рядом.

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

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Новости Южной Кореи. В Южной Корее вспыхнул сильный пожар на грузовом судне: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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