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Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

28.09.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В швейцарских Альпах прошли «похороны» тающего ледника, рассказали в программе «Плюс-минус». На траурную церемонию собрались около 200 местных жителей, борцов за экологию и туристов.

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

Они почтили память Пицоля минутой молчания. В последний путь ледник проводил и священник.

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

Из-за глобального потепления толщина ледника значительно сократилась. Если век назад она достигала 100 метров, то сейчас примерно 2,5 метра.

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Причём, 80% своей массы ледник потерял за последние 13 лет. Окончательно исчезнет он к 2030 году.

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

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В швейцарских Альпах прошли «похороны» тающего ледника, рассказали в программе «Плюс-минус». На траурную церемонию собрались около 200 местных жителей, борцов за...
 
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