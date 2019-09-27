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Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране будет формировать система...
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