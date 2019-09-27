Белорусские клапаны для сердца спасают жизни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выпускают механические клапаны для сердца. Ежегодно в стране в них нуждается около полутора тысяч человек. А еще белорусские ученые работают над созданием аналога человеческой кожи. Это настоящее спасение для людей с ожогами. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Она уже готовится к выписке и может гулять по палате. А раньше даже пять метров пройти не получалось: сильнейшая одышка. Людмила Николаевна перенесла сложную операцию, ей установили сразу два сердечных клапана.

«Я уже спокойно хожу, правда, на улицу не выхожу еще. Но уже готовлюсь выйти. По коридору хожу довольно много. Общаюсь с соседями», – рассказала Людмила Сугако.

Такие операции в этом центре делают каждый день. Белорусские клапаны только за год спасают более 500 человек. Сейчас их экспортируют в Казахстан, Узбекистан, Грузию и Украину.

«Они не хуже, чем иностранные. А в чем-то даже и выигрывают: в гемодинамических свойствах. Поэтому в 80-90% случаев мы ставим белорусские клапаны нашим пациентам», – отметил Сергей Спиридонов, заместитель директора Научно-практического центра «Кардиология» по хирургической помощи.

Такие сердечные клапаны производят всего шесть предприятий в мире. Шлифовка и полировка занимает до четырех часов: малейшая шероховатость грозит пациенту образованием тромбов. Это точная, ювелирная работа. Поэтому машинам ее не доверяют. Испытывают клапаны на искусственном сердце: эти колбы имитируют работу кровеносной системы человека.

«Это параметр, который определяет плавность открытия створок, отсутствия заеданий, ну, и вообще работоспособность клапана», – пояснил Сергей Комель, инженер.

В операционную имплантат попадает после гамма-облучения. Оно убивает все бактерии. На каждую операцию отправляют сразу три клапана разных размеров. Это нужно для того, чтобы сократить время, которое пациент проведет под наркозом. Точно определить необходимый размер можно только когда сердце «открыто».

А в эту лабораторию дверь для посторонних всегда закрыта. За стеклом стерильно. Здесь работают с фибробластами, они вырабатывают коллаген. «Добыть» их просто, эти клетки есть в организме каждого. В специальной среде всего за две недели ученые размножают их до сотен миллионов. Они – основа искусственной кожи.

«Гелевая матрица – это как густой кисель крахмальный. И вот это смешивается с клетками. А потом этот гель наносится на пораженную поверхность. Он закрывает ожог, и получается, что процессы распада тканей замедляются», – рассказал Игорь Волотовский, заведующий лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

У искусственной кожи есть особенность – цвет. Он будет отличаться от цвета здоровых участков. Сейчас ученые проводят клинические испытания в больнице скорой помощи. Уже удалось помочь пациентам с небольшими ожогами. Но аналог человеческой кожи, говорят ученые, может спасти даже при 90% ожогов тела.