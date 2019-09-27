ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские клапаны для сердца спасают жизни

28.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выпускают механические клапаны для сердца. Ежегодно в стране в них нуждается около полутора тысяч человек. А еще белорусские ученые работают над созданием аналога человеческой кожи. Это настоящее спасение для людей с ожогами. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова. 

Она уже готовится к выписке и может гулять по палате. А раньше даже пять метров пройти не получалось: сильнейшая одышка. Людмила Николаевна перенесла сложную операцию, ей установили сразу два сердечных клапана.

«Я уже спокойно хожу, правда, на улицу не выхожу еще. Но уже готовлюсь выйти. По коридору хожу довольно много. Общаюсь с соседями», – рассказала Людмила Сугако.

Такие операции в этом центре делают каждый день. Белорусские клапаны только за год спасают более 500 человек. Сейчас их экспортируют в Казахстан, Узбекистан, Грузию и Украину.

«Они не хуже, чем иностранные. А в чем-то даже и выигрывают: в гемодинамических свойствах. Поэтому в 80-90% случаев мы ставим белорусские клапаны нашим пациентам», – отметил Сергей Спиридонов, заместитель директора Научно-практического центра «Кардиология» по хирургической помощи.

Такие сердечные клапаны производят всего шесть предприятий в мире. Шлифовка и полировка занимает до четырех часов: малейшая шероховатость грозит пациенту образованием тромбов. Это точная, ювелирная работа. Поэтому машинам ее не доверяют. Испытывают клапаны на искусственном сердце: эти колбы имитируют работу кровеносной системы человека.

«Это параметр, который определяет плавность открытия створок, отсутствия заеданий, ну, и вообще работоспособность клапана», – пояснил Сергей Комель, инженер.

В операционную имплантат попадает после гамма-облучения. Оно убивает все бактерии. На каждую операцию отправляют сразу три клапана разных размеров. Это нужно для того, чтобы сократить время, которое пациент проведет под наркозом. Точно определить необходимый размер можно только когда сердце «открыто».

А в эту лабораторию дверь для посторонних всегда закрыта. За стеклом стерильно. Здесь работают с фибробластами, они вырабатывают коллаген. «Добыть» их просто, эти клетки есть в организме каждого. В специальной среде всего за две недели ученые размножают их до сотен миллионов. Они – основа искусственной кожи.

«Гелевая матрица – это как густой кисель крахмальный. И вот это смешивается с клетками. А потом этот гель наносится на пораженную поверхность. Он закрывает ожог, и получается, что процессы распада тканей замедляются», – рассказал Игорь Волотовский, заведующий лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. 

У искусственной кожи есть особенность – цвет. Он будет отличаться от цвета здоровых участков. Сейчас ученые проводят клинические испытания в больнице скорой помощи. Уже удалось помочь пациентам с небольшими ожогами. Но аналог человеческой кожи, говорят ученые, может спасти даже при 90% ожогов тела.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие клапаны производят всего шесть предприятий в мире. Из Беларуси их экспортируют в Казахстан, Узбекистан, Грузию и Украину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика