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Самолет с премьером Пакистана экстренно вернулся в Нью-Йорк

28.09.2019 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности.

Как сообщает ТАСС, воздушное судно с делегацией Пакистана, участвовавшей в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вылетело в ночь с пятницы на субботу из аэропорта имени Джона Кеннеди.

По информации канала, незначительная техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики и исправления неполадки. На данный момент информации относительно причины неисправности, а также примерного времени вылета Хана в Пакистан нет, пишет ru.oxu.az
 
 
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Самолет премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности.
 
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