Самолет с премьером Пакистана экстренно вернулся в Нью-Йорк

КакТАСС, воздушное судно с делегацией Пакистана, участвовавшей в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вылетело в ночь с пятницы на субботу из аэропорта имени Джона Кеннеди.

По информации канала, незначительная техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики и исправления неполадки. На данный момент информации относительно причины неисправности, а также примерного времени вылета Хана в Пакистан нет, пишет