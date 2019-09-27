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Самолет с премьером Пакистана экстренно вернулся в Нью-Йорк
Источник материала: Партизан
Самолет премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности.
Как
По информации канала, незначительная техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики и исправления неполадки. На данный момент информации относительно причины неисправности, а также примерного времени вылета Хана в Пакистан нет, пишет
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Самолет премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности.
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