Бабье лето придет только в Гомель. В среду обещают солнце и +23, а везде - дожди

пишет kp.by В среду обещают солнце и +23, пока кругом будут идти дожди,





И лишь один день обещает быть солнечным и не по-октябрьски теплым - среда, 2 октября. В этот день передают солнечную с прояснением погоду, а температура воздуха должна прогреться аж до плюс 23 градусов! Правда, это касается только юго-востока Беларуси. Таким прогнозом жителей Гомельской области обнадежили как синоптики Белгидромета, так и специалисты международной службы weather.com.









Гомеле в среду ожидается +20, но чтобы напоследок хорошо прогреться и напитаться солнцем, лучше ехать еще южнее, например, в Лельчицы - там прогнозируют до +23. Если прогноз оправдается, будут зафиксированы новые температурные рекорды.



