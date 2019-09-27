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Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

28.09.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вместе приготовить обед по старинному рецепту, пройти ряд испытаний и при этом ни разу не поругаться. 28 сентября в Ракове прошел финал семейного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Самых дружных и трудолюбивых выбирали среди представителей каждой области Беларуси – всего шесть семей и десятки болельщиков. Каждая пара креативно презентовала свои аграрные и личные достижения.

О том, как дождь и ветер – не помеха совместным стараниям за победу – в репортаже корреспондента Ксении Худолей.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Финал проекта «Властелин села» – это заключительная точка в насыщенной для белорусской молодежи неделе. За несколько часов до начала семейных баталий Воложинский район принял почти 200 молодых аграриев на открытый диалог «Беларусь и я».

Форум сельской молодежи – это вопросы трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе, развития инфраструктуры, зарплаты… И совместные старания, чтобы найти ответ на каждый из них.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Первый форум сельской молодежи, который проводился по поручению и по инициативе главы государства, показал, что у нас в стране очень много молодых людей, которые искренне любят родную землю и желают что-то сделать для своей страны.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вот они – представители сельской молодежи, которую ставят в пример. Работа, дом, любимая семья и главное – бодрость и креатив. Казалось бы, в такой непогожий день любое уличное мероприятие – затея провальная. Но претендентов на звание «Властелин села» метеокапризами не остановить. Такие они – наши сельчане – оптимистичные и бесстрашные.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Александр и Елена Тетера, финалисты проекта «Властелин села-2019» (Витебская область):
Мы с семьей куда-то выехали. У нас нет домашней рутины. Здесь с людьми общаемся, с семьями другими знакомимся. Ребенка вывезли, показали, потому что за работой все некогда.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Павел Михалюк, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Сил вложено немало. Семья наша готова. Они в хорошем, боевом моральном духе. Я думаю, они покажут свои изюминки, свои фишки. Не исключаем момент того, что семьи из других областей также имеют что-то у себя в кармане, некие козыри.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Шесть семей, десятки болельщиков и честь области на кону. Дух авантюризма то и дело давал о себе знать. Но, возможно, именно он заставлял участников забыть о дожде и ветре. Без ссор, по-семейному мудро, мужья и жены готовили обед – настоящие белорусские драники на деревянной колоде.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Ксения Худолей, корреспондент:
Для современных хозяек такая готовка – настоящий кулинарный экстрим. Погода как будто заодно с соперниками. Видимо, выполнить это задание под силу действительно только властелину села.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Такой способ приготовления на колоде придумали финны, но белорусы его довели до ума. Главы семейств разводили огонь в считанные минуты, а картофель для драников от такого напора, кажется, даже лучше поддавался чистке. Голодными гости конкурса тоже не остались. Фудкорт по сельским правилам работал весь день.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Мы приготовили шурпу из баранины, шашлык из свинины. Люди покупают.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Тут очень весело, много конкурсов. Такой праздник нельзя пропустить.

Почетный титул «Властелин села» в 2019 году отправился в Могилевскую область к семье Федотовых. Теперь развивать свое домашнее хозяйство победителям будет куда проще: их главный приз – новенький культиватор.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Екатерина Федотова, победительница проекта «Властелин села-2019» (Могилевская область):
За эти конкурсы больше сдружились, больше переживаний вместе.

Не в обиде и другие финалисты: каждая семья получила подарки. Взрослым – сертификат на 2000 рублей, детям – велосипеды, мягкие игрушки и сладкие призы. Организаторы надеются, что приятные сюрпризы станут дополнительным стимулом в 2020 году перенять эстафету самой трудолюбивой семьи.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Люди в материале: Ксения Худолей, Павел Михалюк, Александр Тетера, Елена Тетера, Андрей Кунцевич, Екатерина Федотова
 
 
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Новости Беларуси. Вместе приготовить обед по старинному рецепту, пройти ряд испытаний и при этом ни разу не поругаться. 28 сентября в Ракове прошел финал семейного...
 
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