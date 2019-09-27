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«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

28.09.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Определились обладатели Кубка Беларуси по спортивной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир завершился в Бресте. За медали в пяти видах сражались 60 сильнейших спортсменов из нашей страны.

Отметим дуэт Алексея Зайца и Артема Ященко: ребята в состязаниях мужских пар смогли продемонстрировать хорошее выступление и набрали 29,96 балла.

«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

В женских дуэтах победа досталась Полине Куновской и Алене Траулько. В миксте сильнейшими стали победители II Европейских игр Ольга Мельник и Артур Беляков.

«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

Анжелика Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
Эти соревнования являются последним из этапов подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет с 28 октября по 4 ноября в Израиле.

Все спортсмены апробируют свои программы, закрепляют. Я думаю, они покажут свои лучшие результаты.

Белорусские акробаты на международных стартах всегда ведут борьбу за награды. Предстоящий континентальный форум не станет исключением. Тренерский штаб планирует в каждой программе бороться за пьедестал.

«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

Люди в материале: Анжелика Янусик
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Определились обладатели Кубка Беларуси по спортивной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир завершился в Бресте. За медали в пяти...
 
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