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Минское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в поединке чемпионата КХЛ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело свой очередной матч в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» завершили свою второю гостевую серию нового сезона матчем против «Нефтехимика».
Первыми счет открыли минчане, отличился Дрю Шор. Однако хозяева еще до перерыва смогли отыграться и выйти вперед. Во второй части поединка дружины продолжили обмениваться голами. Как итог, после двух периодов счет был 4:3 в пользу «Нефтехимика». А в третьем «Динамо» все же смогло перевести встречу в овертайм. Счет сравнял Андрей Костицын. Но вот в серии буллитов удача была на стороне «Нефтехимика» – 5:4.
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело свой очередной матч в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» завершили свою второю...
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