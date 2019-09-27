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Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

28.09.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь удача нашей спортсменке улыбнулась второй год подряд.

Арина Соболенко выиграла турнир Wuhan Open во второй раз

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Призовой фонд соревнований в Китае составлял 2,5 миллионов долларов. Сегодня, 28 сентября, в решающем поединке белоруска, занимающая 14 место в мировом рейтинге, победила американскую теннисистку Элисон Риск, у которой 35 позиция. Встреча продолжалась 1 час и 55 минут.

Это четвертый титул Арины Соболенко на турнирах под эгидой WTA. С победой теннисистку поздравил Президент Беларуси.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В эти дни болельщики получили много положительных эмоций от твоего лучшего тенниса – техничного, мощного, искрометного. Пусть победный настрой и упорный труд выведут тебя на новый уровень и позволят уверенно закрепиться в числе сильнейших теннисисток мира.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Люди в материале: Арина Соболенко, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь удача нашей спортсменке...
 
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