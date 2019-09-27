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Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

28.09.2019 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От Минского полумарафона к большим расстояниям в регионах. Дистанции в 4, 10 и даже 42 километра смогут преодолеть участники Могилевского марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он запланирован на 6 октября.

Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Изюминкой регионального турнира станет дистанция «Марафон на 4х» – командная эстафета: четыре участника поделят марафонскую дистанцию на равные отрезки – 10,6 километров.

Чемпионка Европы и недавнего Минского полумарафона Нина Савина приняла решение бежать в Могилеве. В ее коллекции как раз не хватает такой эксклюзивной награды.

Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Нина Савина, чемпионка Европы:
Такие старты нужны для нашей страны, так как спорт у нас развивается, движение идет вперед. Спорт – это здорово, тем более командный дух. Такие классные старты, которые проходят у нас в стране, с такими пробегами – это здорово! Кто бы ни был в моей команде, нужно побеждать!

Организаторы предполагают, что в спортивном мероприятии примут участие около 5 тысяч человек, в том числе известные спортсмены. Каждый участник забегов получит фирменную майку турнира и необычную медаль на финише.

Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Тимофей Кузьминич, организатор турнира:
Сейчас пошла очень активная регистрация. Командная эстафета великолепно воспринимается, вызвала ажиотаж. У нас уже будет команд 15, по четыре человека в команде. Это действительно вызывает живой интерес.

Регистрация на Могилевский марафон идет полным ходом: свои заявки уже подали участники из Беларуси, Литвы, Латвии, Украины и России.

Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»

Люди в материале: Нина Савина, Тимофей Кузьминич
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. От Минского полумарафона к большим расстояниям в регионах. Дистанции в 4, 10 и даже 42 километра смогут преодолеть участники Могилевского марафона,...
 
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