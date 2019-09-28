Ремонт школ, вакцинация против гриппа, «золотой возраст» и Неделя матери. Прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Источник материала: Вороновская газета





Эта суббота проявила себя достаточной активностью жителей региона, обратившихся на прямую телефонную линию. Всего специалисты зафиксировали почти 30 звонков. В этот раз в приоритете были темы социальной сферы, причем речь была не только о проблемах и спорных ситуациях, а также традиционно ЖКХ. Большинство вопросов поступили из областного центра.

Между тем, интересовались жители региона не только вопросами благоустройства дворовых территорий или эксплуатацией жилого фонда. Так, одно из обращений поступило из Лидского района. Местная жительница спрашивала, запланирован ли ремонт Первомайский средней школы.





Женщина рассказала, что зданию необходим ремонт кровли и замена окон. Как пояснил Виктор Лискович, порядок и очередность ремонта этих объектов будут окончательно определены до конца 2019 года. Но уже сегодня можно сказать, что среднюю школу в Первомайске, как и десятки других учреждений образования региона, ждут реконструкции в рамках реализации проекта «Модернизации системы образования Республики Беларусь» в Гродненской области. Предусмотрено, что в период 2019-2025 годов в рамках финансирования проекта по займу Всемирного банка для школ республики будут выделены средства в размере 90 миллионов долларов.





– Только в Гродненской области по проекту будут отремонтированы не менее 60 школ. Их благоустроят и оснастят необходимым современным оборудованием. На сегодняшний день подобные работы выполнены уже в 8 учреждениях образования региона. До конца этого года работы закончат еще в двух школах: в средней школе №2 в Щучине и в Вороновской средней школе. Что же касается Первомайской школы, то после реконструкции планируется ее реорганизация в учебно-педагогический комплекс школа-детский сад. Здесь будут учиться 230 школьников и почти 70 дошколят. В здании проведут капитальную реконструкцию: отремонтируют кровлю, заменят окна и инженерные сети и благоустроят территорию. Это важный проект для региона, и приоритетно сделать все, чтобы дети обучались в комфортных условиях, – подчеркнул Виктор Лискович.





Еще одним вопросом, прозвучавшим во время прямой телефонной линии, стала тема вакцинации жителей области против гриппа. Пасмурность и слякоть на улице мимо иммунитета не пройдут, к сожалению. И реальный способ если не 100% обезопасить себя от простуды, то уж точно свести к минимуму возможные осложнения и само течение болезни, благодаря вакцинации будет наверняка. Когда же начнут делать прививки и куда идти, чтобы привиться? Как пояснила Наталья Антонович, первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения облисполкома, вакцинация, по сути, началась уже с этой недели. Вакцины, закупленные Министерством здравоохранения и одобренные Всемирной организацией здравоохранения, поступили во все городские и районные поликлиники. Медики обращают внимание, что делать прививки перед «сезоном гриппа» рекомендовано детям, особенно в возрасте от шести месяцев до трех лет, и пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни. На бесплатной основе могут прививаться беременные, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ, средних и высших учебных заведений. К слову, для бесплатной вакцинации закуплена российская вакцина «Гриппол+». Ее в регионе используют уже не первый год.





К слову, про вакцинацию и заботу об иммунитете: прозвучал сегодня и вопрос по смежной теме, как нельзя более характерный для пасмурного сентября — отопление. В учреждениях образования и медицинской сферы уже включен режим протапливания. За температурным режимом во всех учреждениях социальной сферы следят и холода точно не допустят. Что же касается жилого сектора, то по правилам, здесь все зависит от температуры снаружи — восемь градусов по Цельсию должны продержаться в течение пяти суток.





Еще одна тема, которую затронули обращавшиеся на субботнюю прямую линию граждане, касалась уже скорее не проблем и вопросов, а событий, традиционных для начала осени: дня пожилых людей и предстоящей недели матери. Каждое из них всегда оказывается в центре внимания. Так, традиционная декада «Золотого возраста» в области уже стартовала и продлится до 3 октября. Кстати, проходит она уже в девятый раз. За десять дней в Гродно и районных центрах области состоится множество концертов, экскурсий, выставок и даже спортивных соревнований; в конце концов, возраст называется «золотым», и многие из тех, кого принято относить к «преклонным годам», легко могут дать фору более молодым. Планируется, что участие в программах декады примут более ста тысяч человек. Между тем, насыщенным проект будет не только с точки зрения культурных мероприятий. В рамках областной декады волонтеры и работники социальных служб посещают одиноких пожилых людей, ветеранов войны и труда.





И буквально сразу после финала декады «золотого возраста» в регионе, как и во всей республике, стартуют яркие мероприятия Недели матери.

Здесь, как было подчеркнуто во время прямой линии, тоже готовят много знаковых событий: от традиционных концертов и торжественных чествований до новых проектов. Например, как в главном управлении образования облисполкома. Авторы, кроме еще десятков мероприятий, в рамках Недели матери проведут виртуальный флэшмоб, в котором школьники региона одномоментно поздравят своих мам с праздником с помощью смс-сообщений. Кстати, на Неделе матери, а именно – 12 октября – семья Качуро из Лиды поборется за почетное звание семьи года на столичной сцене в одноименном республиканском конкурсе.

Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП» https://grodnonews.by/