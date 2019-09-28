Источник материала: Lida.Info





Лидское педагогическое училище. 1944 – 1956 гг.

30 августа начала работу приемная комиссия Лидского педагогического училища, образованного по решению правительства 15 августа 1944 года. Повсеместно катастрофически не хватало учителей. В каждой области Беларуси было создано по 5 – 6 педучилищ, задача которых быстро насытить кадрами систему народного образования. Директором Лидского педучилища был назначен Фролов А.Т. Он занимался подбором педагогических кадров, подготовкой учебного корпуса к занятиям, ремонтом общежития, комплектацией библиотеки необходимыми учебниками и литературой.