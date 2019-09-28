Большая любовь к малой родине. Праздник деревни в Любаничах прошел душевно и эмоционально

Источник материала: Полымя

Признаться в любви к малой родине, к тому уголку родной земли, который дал дорогу во взрослую жизнь, можно по-разному. Жители деревни Любаничи Лукского сельсовета сделали это теплыми словами, душевными песнями и лучезарными улыбками. Несмотря на дождливую погоду, праздник деревни «Малая родина — большая любовь» оставил исключительно солнечные и яркие впечатления благодаря открытым и добродушным местным жителям. На сегодняшний день в деревне проживает 60 человек.





Открыла праздник деревни Любаничи председатель Лукского сельсовета Людмила Волчек.













Искренние поздравления и пожелания долголетия, здоровья и благополучия адресовал местным жителям директор КСУП «Луки-Агро» Николай Александрович Гавина.









Праздник деревни — хороший повод вспомнить её историю, тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие родного уголка, высказать слова благодарности труженикам, которые работали не покладая рук для блага малой родины. Сегодня в Любаничах есть свои долгожители. Это Александр Демянович, которому исполнилось 92 года, и Анна Шимко, которая в этом году отметит 87-летие. Председатель Лукского сельсовета вручила памятные подарки.













Приятные подарки получила также самая юная жительница деревни Валерия Шестакова. В Любаничах гордятся семьями, в которых на протяжение многих лет царит любовь и взаимопонимание. Это семья Николая и Людмилы Похолок, которые в этом году отмечают 64 года совместной жизни, Александр и Неонила Демянович, которые прожили рука об руку 63 года, и семья Ростислава и Лилии Жилко, прожившие вместе 35 лет. Слова благодарности за труд услышали заслуженные работники Антонина Борейко и Николай Похолок, а также те жители деревни, чьи подворки утопают в зелени и содержатся всегда в идеальном порядке.

























































Оксана ЯНУШ

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