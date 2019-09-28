







сообщило посольство Нидерландов в Варшаве. Поголовье лошадей породы коник, которые в этом году прибыли в Беларусь из Нидерландов, увеличилось на одного жеребенка. Об этомНидерландов в Варшаве.









«Сейчас поголовье насчитывает 152 особи, так как на белорусской земле родился жеребенок. Все они выглядят здоровыми и счастливыми», – отметили в аккаунте посольства в Facebook.





Порода коник происходит от лошадей Беларуси и Польши. Ее представители считаются наиболее близкими и наиболее похожими на тарпана — предка современных лошадей, который был уничтожен в XIX веке.









Стадо перевезли из Нидерландов в Налибокскую пущу ради поэтапного восстановления характерных для региона экосистем посредством возвращения крупных животных в места исконного ареала.











