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"На белорусской земле родился жеребенок"
Источник материала: Партизан
Возвращенная в Беларусь древняя порода лошадей дала первый приплод, пишет belsat.eu.
Поголовье лошадей породы коник, которые в этом году прибыли в Беларусь из Нидерландов, увеличилось на одного жеребенка. Об этом
«Сейчас поголовье насчитывает 152 особи, так как на белорусской земле родился жеребенок. Все они выглядят здоровыми и счастливыми», – отметили в аккаунте посольства в Facebook.
Порода коник происходит от лошадей Беларуси и Польши. Ее представители считаются наиболее близкими и наиболее похожими на тарпана — предка современных лошадей, который был уничтожен в XIX веке.
Стадо перевезли из Нидерландов в Налибокскую пущу ради поэтапного восстановления характерных для региона экосистем посредством возвращения крупных животных в места исконного ареала.
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Возвращенная в Беларусь древняя порода лошадей дала первый приплод, пишет belsat.eu.
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