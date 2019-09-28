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"На белорусской земле родился жеребенок"

28.09.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возвращенная в Беларусь древняя порода лошадей дала первый приплод, пишет belsat.eu.



Поголовье лошадей породы коник, которые в этом году прибыли в Беларусь из Нидерландов, увеличилось на одного жеребенка. Об этом сообщило посольство Нидерландов в Варшаве.


«Сейчас поголовье насчитывает 152 особи, так как на белорусской земле родился жеребенок. Все они выглядят здоровыми и счастливыми», – отметили в аккаунте посольства в Facebook.

Порода коник происходит от лошадей Беларуси и Польши. Ее представители считаются наиболее близкими и наиболее похожими на тарпана — предка современных лошадей, который был уничтожен в XIX веке.


Стадо перевезли из Нидерландов в Налибокскую пущу ради поэтапного восстановления характерных для региона экосистем посредством возвращения крупных животных в места исконного ареала.
 
 
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Возвращенная в Беларусь древняя порода лошадей дала первый приплод, пишет belsat.eu.
 
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