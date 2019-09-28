Анна Бонд стала амбассадором Xiaomi в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Известная телеведущая и блогер Анна Бондарчук, также известная как Анна Бонд, стала амбассадором бренда Xiaomi в Беларуси. Об этом она сообщила в своем Instagram. Это же подтвердили и в самой компании.

Анна написала: «Мне близка философия компании. А именно: доступность (ценовая политика), технологичность, актуальность и многое другое. С удовольствием буду вас знакомить со всеми техническими новинками». По ее словам, она будет участвовать в фотосессиях, презентациях, станет снимать обзоры и организовывать активности для подписчиков.

В комментариях к посту один из пользователей написал «Скорее разыгрывайте робот-пылесос». На что Анна ответила: «Много активностей будет, не сомневайтесь».

Отметим, что Анна не в первый раз становится послом бренда. Например, она была обладателем звания «Звездный посол II Европейских игр 2019 года».

Амбассадор бренда — это человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете и тем самым способствовать повышению его узнаваемости и росту продаж.

Известные белорусы не в первый раз становятся амбассадорами крупных технологических компаний. Например, известный спортсмен и музыкант Виталий Гурков занимался продвижением флагманского смартфона Huawei Mate 10 Pro.