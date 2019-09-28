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Авансовая мотивация труда молодых специалистов может усилить их профессиональную отдачу - Лабушев

29.09.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Авансовая мотивация труда молодых специалистов может усилить их профессиональную отдачу - Лабушев

 Авансовая мотивация труда молодых специалистов может усилить их профессиональную отдачу в будущем. Такое мнение высказал председатель Белорусского профессионального союза агропромышленного комплекса Николай Лабушев на форуме сельской молодежи в Гомельской области.

Николай Лабушев подчеркнул, что в последние годы закрепляемость молодых специалистов на селе составляет более 50%. Поэтому для 100%-ного обоснования молодежи в сфере АПК предстоит еще немалая работа. Вектор ее направленности известен: условия труда и уровень заработной платы, выделение жилья. По его мнению, авансовая мотивация труда может дать плоды.

Вместе с тем председатель профсоюза отраслевого комплекса отметил значительную роль в развитии сферы АПК самой молодежи. Большое внимание, в том числе финансовая поддержка, уделяется развитию отрасли со стороны государства: от главы до руководителей на местах. Поэтому каждая вложенная в развитие АПК копейка должна принести два рубля.

Работа в отрасли сложная. "Земля не прощает ошибок, лени и безответственности. Большая роль отводится личным качествам как руководителей, так и специалистов. При этом не исключена важность работы в команде", - подчеркнул Николай Лабушев, заверив, что профсоюз всегда готов подставить плечо аграриям.

Обращаясь к молодежи, он акцентировал внимание на необходимости выявления и решения каких-либо проблем. "Важно не замалчивать их, а решать. Не стесняться спросить совета у коллег, передавать свой опыт и прислушиваться к советам других, придерживаться технологий. Только так можно двигаться вперед", - пояснил Николай Лабушев.

Двухдневный форум собрал в Тихиничах около 100 молодых специалистов со всей области. В этом году в сельхозпредприятия региона прибыли порядка 800 выпускников отраслевых вузов и ссузов.

Молодые специалисты вместе со школьниками Тихиничской средней школы заложили яблоневую аллею. В посадке молодых деревьев поучаствовали и супруги Горбачевы из Калинковичского района. Ольга и Дмитрий работают ветврачами в СПК "Дружба-Автюки" уже 3 года после окончания Витебской академии ветмедицины. На первом рабочем месте освоились без проблем и продолжают трудиться.

Участники форума посетили машинно-тракторный парк ОАО "Тихиничи", экомузей "Беларуская лялька", где смогли поучаствовать в свадебном обряде. Ознакомились с деятельностью ОАО "Рогачевский МКК".

Организаторами форума являются Гомельский облисполком, областная организация профсоюзов агропромышленного комплекса.

Источник, фото: БЕЛТА

 
 
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