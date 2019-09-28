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Персональная выставка «Время..?...» открылась 28 сентября в галерее клуба «Абрис»
29.09.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Хочу все, что сделал Лазерко!». Последняя запись в книге отзывов о выставках и скульптурах Александра Лазерко. Новая персональная
И снова Александр Лазерко удивляет зрителя глубоким философским взглядом на мир и выбором необычных материалов для деревянной скульптуры. Перекрученные бурей ствол и ветви облепихи. Настоящее – мостик-лодка между прошлым и будущим, лодочниками, которые стремятся править жизнью человека.
Тонкая грубая нить держит человека в старости. Чернёной, как древесина морёного дуба. Расколотые половинки китайских инь и янь. Части целого ствола, стремящегося к единству, расколотому… Чем? Кем?
Черный ворон с человеческими руками… Что есть его обратная сущность? Белая женщина. Сосуд жизни и знания, готовый сорваться в небо.
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«Хочу все, что сделал Лазерко!». Последняя запись в книге отзывов о выставках и скульптурах Александра Лазерко. Новая персональная выставка «Время..?...» открылась...
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