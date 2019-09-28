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Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10
29.09.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на 361-м километре автодороги М-10 (поворот на дачи д. Боровцы).
По информации
В результате столкновения велосипедистка погибла.
Обстоятельства ДТП выясняет Лунинецкий райотдел Следственного комитета.
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ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на 361-м километре автодороги М-10 (поворот на дачи д. Боровцы). По информации ГАИ УВД, 45-летний лунинчанин на...
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