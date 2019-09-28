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Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10

29.09.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на 361-м километре автодороги М-10 (поворот на дачи д. Боровцы).

Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10

Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10

По информации ГАИ УВД, 45-летний лунинчанин на автомобиле «Фольксваген Пассат» двигался по автодороге М-10 со стороны Гомеля в сторону Кобрина. Велосипедистка, 68-летняя лунинчанка, выезжала со стороны дач в Боровцах, намеревалась пересекать трассу.

Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10

В результате столкновения велосипедистка погибла.

Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10

Обстоятельства ДТП выясняет Лунинецкий райотдел Следственного комитета.

 
Теги: Гомель
 
 
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  ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на 361-м километре автодороги М-10 (поворот на дачи д. Боровцы). По информации ГАИ УВД, 45-летний лунинчанин на...
 
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