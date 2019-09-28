Велосипедистка погибла под колёсами «Фольксвагена» на трассе М-10

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на 361-м километре автодороги М-10 (поворот на дачи д. Боровцы).









По информации ГАИ УВД, 45-летний лунинчанин на автомобиле «Фольксваген Пассат» двигался по автодороге М-10 со стороны Гомеля в сторону Кобрина. Велосипедистка, 68-летняя лунинчанка, выезжала со стороны дач в Боровцах, намеревалась пересекать трассу.





В результате столкновения велосипедистка погибла.





Обстоятельства ДТП выясняет Лунинецкий райотдел Следственного комитета.