ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина пропал в Барановичском районе. Его разыскивают «Ангелы»

29.09.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько дней назад мужчина ушел из деревни Павлиново и пропал.

Мужчина пропал в Барановичском районе. Его разыскивают «Ангелы»

О пропаже Хапаля Геннадия Васильевича (11.01.1961 г.р.), сообщается в паблике ВК поисково-спасательного отряда «Ангел» г.Барановичи. 

Мужчина ушел из деревни Павлиново 27 сентября, во второй половине дня, в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, где он находится.

Если вам известна кака-либо информация об пропашем мужчине, сообщите ее на телефон: +375297750408

Мужчина пропал в Барановичском районе. Его разыскивают «Ангелы»

Хапаль Геннадий Васильевич

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Несколько дней назад мужчина ушел из деревни Павлиново и пропал. О пропаже Хапаля Геннадия Васильевича (11.01.1961 г.р.), сообщается в паблике ВК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионка Европы Нина Савина о Могилевском марафоне: «Такие старты нужны для нашей страны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика