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Мужчина пропал в Барановичском районе. Его разыскивают «Ангелы»
29.09.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Несколько дней назад мужчина ушел из деревни Павлиново и
О пропаже Хапаля Геннадия Васильевича (11.01.1961 г.р.), сообщается в паблике ВК
Мужчина ушел из деревни Павлиново 27 сентября, во второй половине дня, в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, где он находится.
Если вам известна кака-либо информация об пропашем мужчине, сообщите ее на телефон: +375297750408
Хапаль Геннадий Васильевич
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Несколько дней назад мужчина ушел из деревни Павлиново и пропал. О пропаже Хапаля Геннадия Васильевича (11.01.1961 г.р.), сообщается в паблике ВК...
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