Мужчина пропал в Барановичском районе. Его разыскивают «Ангелы»

Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько дней назад мужчина ушел из деревни Павлиново и пропал .





О пропаже Хапаля Геннадия Васильевича (11.01.1961 г.р.), сообщается в паблике ВК поисково-спасательного отряда «Ангел» г.Барановичи.

Мужчина ушел из деревни Павлиново 27 сентября, во второй половине дня, в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, где он находится.

Если вам известна кака-либо информация об пропашем мужчине, сообщите ее на телефон: +375297750408





Хапаль Геннадий Васильевич