Ветераны силовых структур СНГ посоревновались в бильярд в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычный турнир по бильярду состоялся в столице Беларуси. В нем приняли участие ветераны силовых структур и спецслужб стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».

За переходящий кубок сражались 40 команд из стран Содружества. Упорная борьба продолжалась два дня, и в субботу стали известны победители. Сильнейшими оказались ветераны Вооруженных сил России из Санкт-Петербурга. Второе и третье место заняли команды из Беларуси.

Призеры признаются, что готовились предельно серьезно, но награды в этом турнире – не главное.

«Победила дружба, конечно. Беларусь всегда очень гостеприимна. Мы всегда рады приезжать на ваш турнир. Хорошая организация, обстановка очень дружелюбная. Это встреча старых друзей», – сказал Виктор Пузанов, победитель турнира.

Ветераны силовых структур посвятили турнир по бильярду годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы.