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Ветераны силовых структур СНГ посоревновались в бильярд в Минске
29.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необычный турнир по бильярду состоялся в столице Беларуси. В нем приняли участие ветераны силовых структур и спецслужб стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».
За переходящий кубок сражались 40 команд из стран Содружества. Упорная борьба продолжалась два дня, и в субботу стали известны победители. Сильнейшими оказались ветераны Вооруженных сил России из Санкт-Петербурга. Второе и третье место заняли команды из Беларуси.
Призеры признаются, что готовились предельно серьезно, но награды в этом турнире – не главное.
Ветераны силовых структур посвятили турнир по бильярду годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы.
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За переходящий кубок сражались 40 команд из стран Содружества. Сильнейшими оказались ветераны Вооруженных сил России из Санкт-Петербурга.
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