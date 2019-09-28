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Ветераны силовых структур СНГ посоревновались в бильярд в Минске

29.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычный турнир по бильярду состоялся в столице Беларуси. В нем приняли участие ветераны силовых структур и спецслужб стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».

За переходящий кубок сражались 40 команд из стран Содружества. Упорная борьба продолжалась два дня, и в субботу стали известны победители. Сильнейшими оказались ветераны Вооруженных сил России из Санкт-Петербурга. Второе и третье место заняли команды из Беларуси. 

Призеры признаются, что готовились предельно серьезно, но награды в этом турнире – не главное.

«Победила дружба, конечно. Беларусь всегда очень гостеприимна. Мы всегда рады приезжать на ваш турнир. Хорошая организация, обстановка очень дружелюбная. Это встреча старых друзей», – сказал Виктор Пузанов, победитель турнира.

Ветераны силовых структур посвятили турнир по бильярду годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы. 



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За переходящий кубок сражались 40 команд из стран Содружества. Сильнейшими оказались ветераны Вооруженных сил России из Санкт-Петербурга.
 
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