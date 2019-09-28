Властелин села: в Беларуси выбрали лучшую деревенскую семью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нарубить дров и приготовить драники . В Беларуси выбрали «Властелина села». Под Минском прошел республиканский конкурс среди семей из сельской местности. За состязаниями наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Песни, танцы и конечно, угощения – в первом конкурсе семьи представляют свои подворья. Ведь в деревне без личного хозяйства никуда. Все, что на столе, вырастили и заготовили сами. Александр и Елена приехали из Витебской области. Супруг – механизатор, жена – полевод.

«Разнообразие должно быть в семье каждый день. Чтобы муж приходил и с удовольствие садился за стол. И у него был выбор, что скушать. Чтобы можно было внезапных гостей встречать. Всегда должен быть «дом – полная чаша», – уверена Елена Тетер.

Дождь праздник не испортил. Участники и зрители вооружились зонтами. А вот конкурсантам пришлось сложнее.

«Мы как члены жюри не можем болеть ни за кого. Мы за них за всех. За их прекрасные подворья, за их прекрасное настроение. Вот сейчас мы пойдем, выставим свои оценки. Но это, поверьте, очень сложно, когда они под таким дождем, дети. Это очень сложная задача», – отметила член жюри Татьяна Минченко.

Участникам пришлось смастерить из куска древесины разделочную доску и расписать ее. А еще наколоть дров: живешь в деревне, должен уметь орудовать пилой и топором. Петр Мечковский – врач-реаниматолог, супруга Ольга – банковский работник. Но своим соперникам, которые работают на сельхозпредприятиях, не уступили.

«Приходится. Не первый раз работаю топором, так что все нормально», – признался Петр Мечковский.

«На самом деле мы городские жители. Мы пожили в Минске, в Новополоцке и приехали попробовать себя в сельской местности. Мы сделали вывод, что для нас и наших троих детей, лучше, чем деревня просто места нет», – рассказала его супруга Ольга.

Какой конкурс без драников с мясом ? Правда, готовить их пришлось на деревянной колоде и постоянно следить, чтобы дождь не потушил огонь.

«Благодаря этому конкурсу мы находим талантливые семьи многодетные, которые работают в глубинке. Тем самым мы их поддерживаем. Не только материально, но и таким образом организовываем их досуг», – указал глава Белорусского республиканского союза молодежи Гомельской области Игорь Завалей.

Победила в этом году семья Федотовых из Могилевской области. Уж больно ловко справились с горящей колодой, прокомментировали судьи.