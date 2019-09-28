ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Властелин села: в Беларуси выбрали лучшую деревенскую семью

29.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нарубить дров и приготовить драники. В Беларуси выбрали «Властелина села». Под Минском прошел республиканский конкурс среди семей из сельской местности. За состязаниями наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Песни, танцы и конечно, угощения – в первом конкурсе семьи представляют свои подворья. Ведь в деревне без личного хозяйства никуда. Все, что на столе, вырастили и заготовили сами. Александр и Елена приехали из Витебской области. Супруг – механизатор, жена – полевод.

«Разнообразие должно быть в семье каждый день. Чтобы муж приходил и с удовольствие садился за стол. И у него был выбор, что скушать. Чтобы можно было внезапных гостей встречать. Всегда должен быть «дом – полная чаша», – уверена Елена Тетер.

Дождь праздник не испортил. Участники и зрители вооружились зонтами. А вот конкурсантам пришлось сложнее.

«Мы как члены жюри не можем болеть ни за кого. Мы за них за всех. За их прекрасные подворья, за их прекрасное настроение. Вот сейчас мы пойдем, выставим свои оценки. Но это, поверьте, очень сложно, когда они под таким дождем, дети. Это очень сложная задача», – отметила член жюри Татьяна Минченко.

Участникам пришлось смастерить из куска древесины разделочную доску и расписать ее. А еще наколоть дров: живешь в деревне, должен уметь орудовать пилой и топором. Петр Мечковский – врач-реаниматолог, супруга Ольга – банковский работник. Но своим соперникам, которые работают на сельхозпредприятиях, не уступили.

«Приходится. Не первый раз работаю топором, так что все нормально», – признался Петр Мечковский.

«На самом деле мы городские жители. Мы пожили в Минске, в Новополоцке и приехали попробовать себя в сельской местности. Мы сделали вывод, что для нас и наших троих детей, лучше, чем деревня просто места нет», – рассказала его супруга Ольга.

Какой конкурс без драников с мясом? Правда, готовить их пришлось на деревянной колоде и постоянно следить, чтобы дождь не потушил огонь.

«Благодаря этому конкурсу мы находим талантливые семьи многодетные, которые работают в глубинке. Тем самым мы их поддерживаем. Не только материально, но и таким образом организовываем их досуг», – указал глава Белорусского республиканского союза молодежи Гомельской области Игорь Завалей.

Победила в этом году семья Федотовых из Могилевской области. Уж больно ловко справились с горящей колодой, прокомментировали судьи.

Все участники получили памятные подарки и денежный приз – тысячу долларов. А тройку победителей наградили бытовой техникой.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участникам нужно было смастерить из дерева разделочную доску, расписать ее, а еще наколоть дров и приготовить драники на колоде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ветераны силовых структур СНГ посоревновались в бильярд в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика