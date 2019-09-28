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Властелин села: в Беларуси выбрали лучшую деревенскую семью
29.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нарубить дров и приготовить
Песни, танцы и конечно, угощения – в первом конкурсе семьи представляют свои подворья. Ведь в деревне без личного хозяйства никуда. Все, что на столе, вырастили и заготовили сами. Александр и Елена приехали из Витебской области. Супруг – механизатор, жена – полевод.
Дождь праздник не испортил. Участники и зрители вооружились зонтами. А вот конкурсантам пришлось сложнее.
Участникам пришлось смастерить из куска древесины разделочную доску и расписать ее. А еще наколоть дров: живешь в деревне, должен уметь орудовать пилой и топором. Петр Мечковский – врач-реаниматолог, супруга Ольга – банковский работник. Но своим соперникам, которые работают на сельхозпредприятиях, не уступили.
Какой конкурс без
Победила в этом году семья Федотовых из Могилевской области. Уж больно ловко справились с горящей колодой, прокомментировали судьи.
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Участникам нужно было смастерить из дерева разделочную доску, расписать ее, а еще наколоть дров и приготовить драники на колоде.
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