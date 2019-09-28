Такой ремонт нам не нужен. Почему краснеем мы, хотя виноваты строители. Лучшее на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы насобирали целое ведро камней в огород тех, кто занимается благоустройством. В объективы читателей попали в этот раз не только дворы, в которых последний ремонт был при «царе Горохе», но и свежие примеры халатности и «агульнай абыякавасцi». Смотрите, что в этот раз нам прислали на «Доску позора» .

По традиции начнем с хороших новостей. После публикации на «Доске позора» на мосту имени Блохина в Витебске в течение лета заменили отбойники с обеих сторон. Выглядят они отлично.







И дорожка по улице Льва Сапеги обрела нормальный вид.







Входные группы по улице Корженевского, 21 в Минске отремонтировали после того как их фото были опубликованы на «Доске позора» (может, это просто совпадение?).







А вот вход в арку между домами№ 21 и № 25 и площадку перед ним забыли. Хотя по проекту капремонта их тоже должны были отремонтировать.









Участок Слепянской водной системы на границе Партизанского и Первомайского районов, между 2-м пер. Багратиона и ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова» в сентябре отремонтировали — поменяли покрытие на пешеходных дорожках. Читателю стыдно за качество ремонта, хотя стыдно должно быть службам, которые его делали. Ну почему город тратит большие средства, а исполнители так халатно относятся к своей работе?























Минск, улица Яновского, 44. Дом был построен в 2011 году, но с тех пор здесь не могут доложить 15 метров асфальта (хотя обещали).



Фото предоставлено читателем

Полоцк, улица Свердлова, 23. Жители дома жалуются на местный ЖЭС — его работники засыпали неразбавленную хлорку в мусоропровод. По этой причине «находиться даже в квартире невозможно, начиная от слезотечения глаз до кашля. Проветривание не помогает». Представляем, что творится в подъездах.



Фото предоставлено читателем

Вот так выглядит балкон у жильцов второго этажа в доме по улице Кижеватова, 63 в Минск. Владельцы квартиры сообщают, что в ЖЭУ-63 пообещали починить балкон до конца сентября, но по состоянию на 24.09.2019 никаких шагов в этом направлении не предпринято.









Могилев, улица Кирова, 25. Нам пишут, что все подъезды в ужасном состоянии: «наш подъезд просто разваливается на глазах. Про спуск для колясок вообще молчу. Ходили жаловались и даже собственный мешок цемента предложили, лишь бы хоть что-то сделали. Очень стыдно за такой подъезд и такое обслуживание у нас в стране».



Фото предоставлено читателем

Участок дороги по улице Черняховского (возле магазина «Восточный») в Бешенковичах. Ремонт делался однажды — когда приезжал президент в 2011 году: «Остается надеяться, что он опять приедет и дорогу снова отремонтируют, так как II Европейские игры не коснулись регионов, а „Дажынкi“ Бешенковичам „не грозят“ еще несколько лет».

















Вход в третий подъезд по улице Крупской, 194 в Могилеве. Люди пишут, что иногда с него отваливаются куски бетона, но никому нет никакого дела. К письму прикрепили еще и фото перекошенной электрощитовой на пятом этаже того же подъезда.

















А вот этот «камень» в виде фотографий состояния лифта во втором подъезде дома № 34 по улице Сухаревская мы, пожалуй, перепасуем жильцам подъезда. Ну как можно было так загадить свой же лифт? Свинство.









Гомель, улица Сосновая, 2, первый подъезд. Здесь весной ремонтировали теплотрассу, а потом переложили асфальт и бордюры. Но что-то было сделано не так и теперь после каждого дождя вход в подъезд превращается в огромную лужу.



Фото предоставлено читателем

Брест, улица Краснознаменная. Рабочие еще вначале лета поменяли трубы, потом укатали асфальт. Но после этого дорогу опять перерыли, чтобы поменять кабель. Теперь это все так и стоит уже около полутора месяца.



Фото предоставлено читателем

Бобруйск, дом на улице Ковзана. Его красили почти два месяца назад, но не докрасили — так с плешью и бросили.









Копыль, улица Пролетарская, 39. Во дворе невозможно ездить, в дождь вообще не пройти. Яма на яме. Дорогу не ремонтировали уже много лет.



Фото предоставлено читателем

Лестница в Минске между домами № 52 и № 54 по улице Притыцкого. Ее не так давно ремонтировали, но, видно, некачественно. За пару лет многие ступени отвалились.



Фото предоставлено читателем

Ремонт улицы Парковой в Бобруйске. Свежую дорожку мы видим, но где же бордюры? Уже доказано, что без них асфальт живет гораздо меньше.









А дорожку для пешеходов под мостом никогда и не ремонтировали.



Фото предоставлено читателем

А так в Бобруйске возле Ленинского РОВД.



Фото предоставлено читателем

В доме № 38 по улице Гая в Минске выполнили капитальный ремонт. Во время ремонта возле подъезда выкопали яму, заменили трубы. А потом накрыли дощатым люком. Про газон забыли.



Фото предоставлено читателем

Пинск, улица Каштановая, 4. Детская игровая площадка и аквапарк.



Фото предоставлено читателем

Подвальное помещение дома № 5 по улице Первомайской в Могилеве находится в ужасном состоянии. Трубы сгнили, их не меняли примерно 60 лет. В подвал текут вода и фекалии, повсюду грибки и плесень.



Фото предоставлено читателем



Фото предоставлено читателем

Правдинск, Пуховичский район. Здесь так сделана дождевая канализация, что при хорошем дожде стоит настоящее озеро длиной 100 метров. Вдоль дороги пешеходной дорожки нет и с детьми в садик приходится ходить по мокрой траве — в итоге ноги мокрые по колено.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!