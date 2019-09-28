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«А что вы хотите? Все подорожало». Сравнили цены на овощи и фрукты на Комаровке и сельхозярмарке

29.09.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. В районах они стартовали еще в пятницу. 28 сентября торговля развернулась и на самой крупной столичной площадке возле «Чижовка-арены». FINANCE.TUT.BY посмотрел, насколько в этом году поднялись цены на овощи и фрукты на сельхозярмарке в сравнение с прошлым годом и выгоднее ли здесь закупаться, чем на рынке.


«Свою картошку давно не садим — хранить негде, возиться не хочется»

В этом году по ощущениям продавцов на ярмарке больше. Да и выбор продукции шире. Покупателей на рядах довольно много, больше всего у палаток с мясом и колбасами.

— Возьмите лопатку, и мясо хорошее, и цена. Всего 6,16 рубля, — рекламирует свой товар продавец в одной из палаток, показывая куски свинины. — По такой же цене тазобедренная часть.

Ассортимент мясной продукции небольшой, гораздо меньше, чем на Комаровском рынке. Да и по виду товар не такой привлекательный. На рынке лопатку продают по 6,3 рубля, шею — по 6,79, полендвицу — по 12,9, филей — по 9,5.

На ярмарке много машин с картошкой, морковкой, луком, капустой. Цены на картошку начинаются от 45 копеек. Но в основном продают по 50, а в прошлом году — а по 30−35 копеек.


— А что вы хотите? Все подорожало. Почему цены на другие продукты могут расти, а на картошку — нет? — возмутился вопросом про подорожание продавец. — Топливо поднялось в цене, от жука обрабатывать поля нужно — это тоже денег стоит. Да и заработать что-то хочется, мы с этого живем.

Люди уже покупают картофель на зиму. Многие берут сразу по несколько мешков.

— Я всегда покупаю картошку на зиму, — рассказывает одна из покупательниц, которая купила 3 мешка. — У нас хороший подвал в гараже, там она хорошо хранится. А в магазине возле дома с января уже одно гнилье продают. Рынка рядом нет, чтоб по 2−3 килограмма покупать. Да и на холоде она там лежит, потом сладкая.

 

На Комаровке картошка значительно дороже — от 60 копеек. Но люди берут.

— Живу тут рядом, всегда могу сходить за картошкой. А на ярмарку через пол города ехать. Если даже там и на рубль дешевле, на дорогу больше потратишь, — прокомментировал свой выбор мужчина, который покупал картошку на Комаровке. — Свою давно не садим. Хранить негде, возиться не хочется. Стоит она копейки, поэтому удобнее покупать.


Морковь на ярмарке тоже дешевле, чем на рынке. На Комаровке стоит 1 рубль, а на ярмарке — 50 копеек. Капусту у «Чижовка-арены» можно купить по 60 копеек, на рынке — от 70.

Смотрим цены на лук. Напомним, в прошлом был неурожай, поэтому весной белорусского не было во многих магазинах по всей Беларуси, а там где был, стоил дорого.

— Не знаю как у кого, а у меня в этом году хороший урожай. Судите по ценам. Они на уровне 60−80 копеек, — рассказала женщина, торгующая луком.


Огурцы заметно подорожали. В начале сентября на Комаровке их продавали по 1,5 — 2 рубля. Сейчас цены от 3 рублей. На ярмарке нашли в одном месте дешевле — по 2,5.

— Резко похолодало, огурцы стали хуже расти. Лично у меня их уже почти не осталось. Отсюда и цены такие, — поясняет фермер. — Посмотрите, огурцы сейчас вообще мало кто продает. И 2,5 рубля, как я посмотрел, минимальная цена. У остальных стоят от 3 рублей.


По этой же причине подорожали и помидоры. На ярмарке мелкие можно найти по рублю. Те, что побольше и поспелее, продают от 1,5 рубля. В прошлом году помидоры на ярмарках в сентябре стоили от 1,49 рубля. На Комаровке сейчас самые дешевые мы нашли за 1,7 рубля.

Перцы на ярмарке стоят от 1 рубля, по 1,3 продают довольно симпатичные, баклажаны по 1,5, цветная капуста по 2 рубля, чеснок по 5 рублей.

 

Яблоки подорожали в 2−3 раза, груши — в 2,5, а клюква подешевела на 50 копеек

Из фруктов на рынке продают белорусские яблоки и груши. Первые стоят значительно дороже, чем в прошлом году. Но тогда был небывалый урожай, их продавали даже за 40 копеек. За 80 копеек можно было купить красивые и крупные яблоки. Сейчас цены начинаются от 1,2 рубля. На Комаровке и того дороже. Там яблоки продают по 2 рубля и дороже.


Груши в этом году тоже дороже по 2,5 рубля. На прошлогодних ярмарках были по 1 рублю. На рынке их продают по 3.

Многие фермеры привезли на ярмарку виноград. Продают его по 2,5 — 3,5 рубля. На Комаровке цены такие же. Клюквой торгуют тоже в нескольких местах по цене 4−4,5 рубля за кило. На рынке ягоды стоят 4,8−5 рублей.


Клубника на ярмарке стоит 6,5 рубля за кило, на рынке — 7 и дороже. Малину мы нашли только на Комаровке по 5 рублей за контейнер в 400 граммов. Голубику фермеры не привезли, на рынке продают по 22−26 рублей.


Еще на ярмарке можно купить тыкву. Стоит по 60 копеек за кило.

Некоторые продают экзотические фрукты — мандарины, хурму, апельсины. Неужели сами вырастили? Ведь на ярмарках люди могут продавать овощи и фрукты с собственного огорода. На эти вопросы продавцы нам не ответили, только смущенно отвернулись и подождали пока мы уйдем.

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Теги: Минск
 
 
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