13 популярных блогеров, которых на самом деле не существует. Их нарисовал компьютер

Источник материала: Tut.by

Сегодня популярные блогеры — необязательно живые люди из плоти и крови. Некоторые из них существуют только в виртуальной реальности. Издание Insider составило подборку профилей в соцсетях, которые ведут CGI-модели, нарисованные на компьютере.

Микела

Лил Микела — первая виртуальная it-girl. В ее профиле указано, что она музыкант (у нее даже есть профиль на Spotify), а еще робот. Дело в том, что Микела — это комбинация фотографии реальной девушки и 3D-модели, детище компании Brud.

С 2016 года ее Instagram набрал1,6 миллиона подписчиков. Причем большая часть пришла после совместной рекламы Микелы с Беллой Хадид для Calvin Klein.

Судя по ее фото, виртуальная модель ведет завидный образ жизни, полный высокой моды, студий звукозаписи и тусовок знаменитостей. У нее даже недавно были предполагаемые отношения с настоящим человеком.

Бермуда

Бермуда — одна из виртуальных друзей Микелы, созданная той же компанией Brud. Вначале Бермуда должна была играть роль «белокурого сторонника Трампа» и быть в натянутых отношениях с Микелой, но затем девушки подружились и выкладывают много совместных фото.

Ронни Блавко