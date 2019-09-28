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13 популярных блогеров, которых на самом деле не существует. Их нарисовал компьютер

29.09.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня популярные блогеры — необязательно живые люди из плоти и крови. Некоторые из них существуют только в виртуальной реальности. Издание Insider составило подборку профилей в соцсетях, которые ведут CGI-модели, нарисованные на компьютере.

Микела

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miquela (@lilmiquela) 17 Сен 2019 в 10:13 PDT

Лил Микела — первая виртуальная it-girl. В ее профиле указано, что она музыкант (у нее даже есть профиль на Spotify), а еще робот. Дело в том, что Микела — это комбинация фотографии реальной девушки и 3D-модели, детище компании Brud.

С 2016 года ее Instagram набрал1,6 миллиона подписчиков. Причем большая часть пришла после совместной рекламы Микелы с Беллой Хадид для Calvin Klein.

Судя по ее фото, виртуальная модель ведет завидный образ жизни, полный высокой моды, студий звукозаписи и тусовок знаменитостей. У нее даже недавно были предполагаемые отношения с настоящим человеком.

Бермуда

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bermuda (@bermudaisbae) 10 Сен 2019 в 1:23 PDT

Бермуда — одна из виртуальных друзей Микелы, созданная той же компанией Brud. Вначале Бермуда должна была играть роль «белокурого сторонника Трампа» и быть в натянутых отношениях с Микелой, но затем девушки подружились и выкладывают много совместных фото.

Ронни Блавко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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